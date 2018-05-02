В Ереване демонстранты разблокировали все улицы и дороги

Демонстранты открыли все улицы и дороги

По состоянию на вечер среды, 2 мая, в Ереване открыли движение по всех улицах и дорогах, которые ранее были заблокированы сторонниками оппозиционного лидера Никола Пашиняна.

Как сообщает NEWS.am, демонстранты направились к Площади Республики, где в 19:00 должен состояться очередной митинг.

В то же время Южно-Кавказская железная дорога временно прекратила осуществление пассажирских перевозок в пригородном сообщении и грузоперевозок на период блокировки путей.

Напомним, что лидер оппозиционного движения Никол Пашинян призвал участников всеобщей забастовки разблокировать дороги в стране к 17:00 по местному времени.

1 мая парламент Армении не поддержал кандидатуру оппозиционера Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны. За кандидатуру Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против - 55. Национальное собрание Армении соберется для повторного голосования 8 мая.

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Политический кризис в Армении обострился после назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром на фоне изменения формы правления на парламентскую республику. Это возмутило граждан, которые расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.

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После 11 дней акций протеста Серж Саргсян объявил о своей отставке. Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна из правящей Республиканской партии Армении.