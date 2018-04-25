Лицо протестов. Семь фактов о Николе Пашиняне, объявившем бархатную революцию в Армении

Лидер протестного движения Армении Никол Пашинян 25 апреля призвал своих сторонников провести новую демонстрацию, заявив, что правящая Республиканская партия Армении хочет воспользоваться отставкой премьера Сержа Саргсяна и сохранить власть.

Он требует, чтобы новый премьер-министр не был из правящей партии. После возобновления протестов и срыва переговоров Пашиняна с и.о. премьера Кареном Карапетяном полиция Армении начала стягивать в центр Еревана силы и спецтехнику.

НВ приводит семь фактов о Николе Пашиняне, ставшем лицом протестного движения, который не собирается останавливаться на достигнутом.

1. Отчислили из университета за политические взгляды

Никол Пашинян родился 1 июня 1975 года, сейчас ему 42 года.

В 1995 году Никола Пашиняна отчислили с пятого курса отделения журналистики филологического факультета Ереванского государственного университета с формулировкой "за непосещение занятий". Настоящей причиной отчисления стало его сотрудничество с оппозиционной газетой Лрагир - руководству университета не нравились его статьи.

После отчисления Пашинян сотрудничал с несколькими армянскими изданиями, а в 1999 году стал главным редактором газеты Айкакан жаманак, которая резко критиковала правительства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

2. Пытались убить, взорвав автомобиль

22 ноября 2004 года в 20:40 автомобиль Нива, который принадлежал Пашиняну, припаркованный недалеко от офиса Айкакан жаманак в центре Еревана загорелся. Сотрудники издания утверждали, что это произошло после сильного взрыва. От огня пострадала передняя часть автомобиля, в том числе водительское сиденье.

Армянская служба Радио Свобода писала, что после этого инцидента Пашинян провел пресс-конференцию, на которой заявил, что остался жив случайно. По его словам, в течение трех месяцев до взрыва он заканчивал работу с 20:30 до 21:00, а в день покушения задержался дольше.

В организации попытки своего убийства Пашинян обвинял Гагика Царукяна - богатого армянского бизнесмена, которому не нравились публикации о нем в Айкакан жаманак. В частности, газета обвинила его в незаконной вырубке деревьев, чтобы построить виллу в курортном городе Цахкадзор.

3. Поддержал протесты после первого избрания Сержа Саргсяна президентом, а потом скрывался от властей

В 2008 году, после того, как Серж Саргсян впервые победил на президентских выборах, Пашинян поддержал его оппонента Левона Тер-Петросяна и принимал активное участие в протестах.

После подавления протестов Пашиняна обвинили в организации массовых беспорядков, и в течение года и четырех месяцев он скрывался от армянских властей. 2 июля 2009 года оппозиционер пришел в Генеральную прокуратуру Армении и добровольно сдался. На тот момент Национальное собрание Армении приняло решение об амнистии участников протестов при условии, что они сдадутся до 31 июля 2009 года. В январе 2010 года Пашиняна осудили на семь лет лишения свободы, но в мае 2011 года его освободили по амнистии в честь 20-летия независимости Армении.

4. Уже шесть лет является депутатом армянского парламента

После освобождения по амнистии в 2012 году был избран депутатом Национального собрания Армении по пропорциональной избирательной системе от партийного блока Армянский национальный конгресс.

В 2013 году Пашинян вместе с шестью другими политиками и активистами создал общественно-политический союз Гражданский договор, который позже был переформатирован в политическую партию.

За год до этого у него возник конфликт с партией Армянский национальный конгресс под руководством Тер-Петросяна из-за решения последнего о тесном сотрудничестве с партией Процветающая Армения Гагика Царукяна, которого Пашинян считал виновным в организации покушения на него.

На парламентских выборах 2017 года блок партий Гражданский договор, Просвещенная Армения и Республика получил девять мест в парламенте, его члены сформировали фракцию Елк.

5. Входит в либеральный блок Елк, выступающий за сближение с ЕС

Елк - блок, придерживающийся либеральной идеологии. Это политическое движение и лично Пашинян выступали против членства Армении в Евразийском экономическом союзе и за подписание Соглашения о полной и всеобъемлющей свободной торговле с ЕС.

6. Занял второе место на выборах мэра Еревана

В мае 2017 года Никол Пашинян участвовал в выборах мэра Еревана на которых, согласно данным Центральной избирательной комиссии, занял второе место с 21% голосов.

Выборы выиграл член правящей Республиканской партии и действующий на тот момент мэр Тарон Маргарян - он получил 71,25% голосов.

7. Готов стать премьером

Пашинян несколько раз заявлял, что готов возглавить правительство Армении.

"Я не раз говорил, что, если народ возложит на меня такую ответственность, я приму ее. И очень большая вероятность, что так и произойдет", - заявил он 25 апреля на пресс-конференции с участием иностранных СМИ.

Пашинян добавил, что премьер-министром будет кандидат от народа, "кандидат революции". "Это мы очень просто организуем на площади. Мы предложим кандидатуру, и народ своей реакцией и своим голосом утвердит ее", - сказал он.

Кроме того, оппозиционный лидер подчеркнул, что Карен Карапетян не будет премьером даже если выйдет из правящей Республиканской партии.

Пашинян пообещал продолжать акции протеста, так как бархатная революция, о начале которой он объявил 17 апреля, не дошла до логического конца.