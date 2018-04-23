Протесты в Армении: премьер-министр Саргсян подал в отставку

На фоне антиправительственных протестов в Армении премьер-министр страны Серж Саргсян подал в отставку.
Об этом говорится в его официальном заявлении.
"Никол Пашинян был прав. Я ошибся. У создавшейся ситуации несколько решений, но ни на одно я не пойду. Это не по мне. Я оставляю пост руководителя страны, пост премьер-министра Армении. Уличное движение против моего премьерства, я выполняю ваше требование", - заявил Саргсян.
Ранее сообщалось, что в Ереване был задержан лидер оппозиционного движения Никол Пашинян.
Позже стало известно, что силовики выпустили его вместе с еще несколькими сторонниками из СИЗО.
Кроме того, к протестному движению присоединились несколько десятков военнослужащих.
Напомним, 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра Армении сторонника Кремля и бывшего президента страны Сержа Саргсяна, правившего государством с 2008 по 2018 год.
Лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной" революции.
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