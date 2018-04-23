Протесты в Армении: премьер-министр Саргсян подал в отставку

Саргсян был президентом Армении с 2008 по 2018 год, после чего его назначили премьером

На фоне антиправительственных протестов в Армении премьер-министр страны Серж Саргсян подал в отставку.

Об этом говорится в его официальном заявлении.

"Никол Пашинян был прав. Я ошибся. У создавшейся ситуации несколько решений, но ни на одно я не пойду. Это не по мне. Я оставляю пост руководителя страны, пост премьер-министра Армении. Уличное движение против моего премьерства, я выполняю ваше требование", - заявил Саргсян.

Ранее сообщалось, что в Ереване был задержан лидер оппозиционного движения Никол Пашинян.

Позже стало известно, что силовики выпустили его вместе с еще несколькими сторонниками из СИЗО.

Кроме того, к протестному движению присоединились несколько десятков военнослужащих.

Напомним, 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра Армении сторонника Кремля и бывшего президента страны Сержа Саргсяна, правившего государством с 2008 по 2018 год.

Лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной" революции.