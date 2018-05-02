Протесты в Ереване: Пашинян призвал освободить заблокированные магистрали до вечера

Пашинян к вечеру призвал разблокировать все дороги

В Армении лидер оппозиционного движения Никол Пашинян призвал участников всеобщей забастовки разблокировать дороги в стране к 17:00 по местному времени.

У себя в Facebook он также призвал не препятствовать работе аэропорта Звартноц и в 14:00 по местному времени открыть дороги, ведущие к нему.

Пашинян также призвал своих сторонников "вести себя мирно и не поддаваться на провокации".

С утра в Ереване и стране перекрыты ряд автодорог. В настоящее время перекрыта также автотрасса из Еревана в международный аэропорт Завртноц. Полиция стягивает силы, в том числе и спецвойска.

В Ереване почти прекращено автомобильное движение, также нарушена работа метрополитена.

Перекрыты автотрассы, ведущие в Ереван. Закрыты входы в здания ряда госведомств, в частности, Минюста, Минкультуры и Минобразования.

Сотрудники ереванского международного аэропорта Звартноц также присоединились к акции протеста.

1 мая парламент Армении не поддержал кандидатуру оппозиционера Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны. За кандидатуру Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против - 55. Национальное собрание Армении соберется для повторного голосования 8 мая.

После провального голосования Пашинян призвал своих сторонников блокировать дороги и аэропорт Еревана.