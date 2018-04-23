В Армении назначили временного премьер-министра

Первый вице-премьер Армении Карен Карапетян приступил к исполнению обязанностей главы правительства в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна.

Как сообщает News.am, решение было принято 23 апреля на экстренном заседании кабинета министров.

"С учетом невозможности исполнения обязанностей премьер-министра Сержем Саргсяном на основании заявления последнего об отставке и в установленном порядке к исполнению обязанностей главы правительства приступил первый вице-премьер Карен Карапетян", - говорится в заявлении.

Напомним, что премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил об отставке на фоне антиправительственных демонстраций в Ереване.

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Пресс-секретарь Саргсяна Ованес Никогосян заявил, что сегодняшнее решение об отставке является истинным проявлением демократии Армении в действии.

"Отставка премьера Саргсяна является истинным проявлением демократии Армении в действии, и это смелый шаг истинного патриота. Это усилит демократию в стране, однако политическим силам в их многообразии предстоит много домашней работы",- заявил он.

С 16 апреля в Ереване и других городах Армении продолжаются демонстрации против выдвижения на пост премьер-министра Армении сторонника Кремля и бывшего президента страны Сержа Саргсяна, правившего государством с 2008 по 2018 год.

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