Пашиняна не выбрали премьер-министром Армении

За Пашиняна проголосовали 45 депутатов из 100

Национальное собрание Армении не поддержало кандидатуру Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны. За кандидатуру Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против - 55.

Об этом сообщают Новости Армении.

Поэтому Национальное собрание Армении соберется для повторного голосования 8 мая.

26 апреля оппозиционная парламентская фракция Элк выдвинула на пост премьер-министра страны кандидатуру своего председателя Никола Пашиняна. Поскольку правящая партия Армении отказалась выдвигать кандидата на пост премьера, Никол Пашинян стал единственным кандидатом, которого выдвинули на пост премьер-министра страны.

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23 апреля после многодневных митингов с требованием отставки премьер-министра Сержа Саргсяна, к которым присоединились военнослужащие, глава правительства таки объявил о своей отставке.