Удар по Сирии провели ВВС Израиля - СМИ

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Информационный портал Al Masdar сообщает, что ракетный обстрел авиабазы Шайрат в сирийской провинции Хомс был проведен ВВС Израиля.

Отмечается, что ПВО Сирии сбили несколько ракет. Достигли ли какие-либо ракеты целей - неизвестно.

Также сообщается, что в Пентагоне сообщили о том, что американская армия в данный момент не проводит никаких военных операций в Сирии.

Напомним, в ночь на 17 апреля сирийские СМИ сообщили, что по территории Сирии были нанесены новые ракетные удары.

14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии. Также авиаудары осудили в Иране, Беларуси и Китае.

В США сообщили о готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химическое оружие.

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