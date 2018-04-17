Сирийские СМИ сообщили о новом ракетном ударе

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Правительственое сирийское информационное агентство SANA сообщает, что по территории Сирии были нанесены новые ракетные удары.

В частности, сообщается о ракетных ударах по правительственной военной базе Шайрат, которая находится в районе города Хомс.

"Система ПВО сбила ракеты, нарушившие воздушное пространство, в районе Хомса", - сообщает информагентство.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии. Также авиаудары осудили в Иране, Беларуси и Китае.

В США сообщили о готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химическое оружие.

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