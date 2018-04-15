Тысячи человек протестуют в Барселоне против арестов лидеров Каталонии

На улицы Барселоны вышло около 350 тысяч сторонников независимости Каталонии от Испании, призывая к освобождению сепаратистских лидеров, сообщает Reuters.
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1 октября 2017 года власти автономии провели референдум, на котором 90% участников высказались за отделение Каталонии. 27 октября 2017 года парламенте региона объявил независимость от Испании. 2 ноября 2017 года испанские власти арестовали восемь членов каталонского правительства.
23 марта Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шестерых каталонских политиков, в частности лидера сепаратистов Карлеса Пучдемона, находившегося в тот момент в Финляндии. Позже Пучдемон был задержан полицией Германии при попытке пересечения границы.
26 марта суд немецкого города Ноймюнстер арестовал Пучдемона. Немецкий суд постановил, что лидер Каталонии не может быть экстрадирован по запросу Испании. 6 апреля прокуратура земли Шлезвиг-Гольштейн постановила освободить Пучдемона под залог в 75 тысяч евро.
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