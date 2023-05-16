Кто победит на выборах в Турции — прогноз политического обозревателя 16 мая, 14:54 Бюллетень первого тура президентских выборов в Турции (Фото:REUTERS/Dilara Senkaya)

Журналист и обозреватель, специализирующийся на политической жизни Турции, Осман Пашаев в интервью NV спрогнозировал результаты второго тура президентских выборов в этой стране.

«Для победы на выборах в Турции одному из кандидатов нужно набрать более 50% голосов. Так что разрыв в 4−5% в ситуации, когда у одного кандидата 49,47%, а у другого 44,82%, довольно специфичен», — сказал Пашаев NV.

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По словам политического обозревателя, сопернику действующего президента Турции Реджепа Эрдогана Кемалю Кылычдароглу будет трудно преодолеть этот разрыв.

«Есть третий кандидат — Синан Оган с поддержкой в 5,2%, и когда говорят, что голоса его избирателей будут определяющими, то имеется в виду, что все они в идеале должны пойти в поддержку Кылычдароглу. Но ведь это так не работает. … Избиратель Синана Огана во втором туре может просто не пойти на выборы, так что 49% поддержки Эрдогана в этом случае превращаются в 52−53%», — сказал он.

Пашаев отметил. что ему сложно представить коренное изменение ситуации в пользу Кылычдароглу.

14 мая в Турции состоялись выборы президента и парламента.

СМИ сообщали, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, возглавляющий страну с 2014 года, а в 2003—2014 годах занимавший должность премьер-министра, на этих выборах серьезно рискует лишиться должности.

Главным конкурентом 69-летнего Эрдогана является 74-летний Кемаль Кылычдароглу, вокруг которого впервые за многие годы объединилась турецкая оппозиция (коалиция из шести партий под названием Национальный альянс).

После подсчета 100% бюллетеней в Турции кандидаты получили:

действующий президент, глава Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган — 49,50%;

Реджеп Тайип Эрдоган — 49,50%; представитель коалиции из шести оппозиционных партий Народный альянс Кемаль Кылычдароглу — 44,89%;

Кемаль Кылычдароглу — 44,89%; представитель блока Альянс АТА , обещавший поддержать Кылычдароглу в случае второго тура, Синан Оган — 5,17%;

, обещавший поддержать Кылычдароглу в случае второго тура, Синан Оган — 5,17%; лидер Партии отечества Мухаррем Индже, объявивший о снятии кандидатуры за несколько дней до выборов — 0,44%.

Второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая.