Конец эпохи Эрдогана или нет? Сегодня в Турции пройдут президентские выборы: кто может победить 14 мая, 07:18 Предвыборный плакат с фотографией Реджепа Эрдогана в Стамбуле (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

В воскресенье, 14 мая, в Турции пройдут выборы президента. Для действующего лидера страны Реджепа Эрдогана это самые сложные выборы за всю его карьеру: он рискует проиграть их «турецкому Ганди», лидеру оппозиции Кемалю Киличдароглу.

Президентские выборы в Турции пройдут одновременно с парламентскими, главу государства выбирают на следующие пять лет.

Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов избирателей, должен быть проведен второй тур между двумя кандидатами, получившими наибольшую поддержку.

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который руководит страной с 2014 года, а в 2003—2014 годах был ее премьер-министром, на этих выборах всерьез рискует потерять кресло.

Главным конкурентом 69-летнего Эрдогана является 74-летний Кемаль Кылычдароглу, вокруг которого впервые за многие годы объединилась турецкая оппозиция (коалиция из шести партий под названием Народный альянс). Кылычдароглу, которого за внешнее сходство и скромный стиль поведения на публике называют «турецким Ганди», является ветераном местной политики. Он работал в Министерстве финансов Турции и был депутатом турецкого парламента, впоследствии стал лидером Республиканской народной партии, а в 2017 году возглавил многотысячный Марш справедливости в Стамбуле — движение против усиления президентской власти и массовых чисток, которые Эрдоган развернул после попытки государственного переворота 2016 года.

Один из опросов в Турции показал, что за несколько дней до выборов за Кылычдароглу были готовы проголосовать 49,3% избирателей, в то время как за Эрдогана — 43,7%.

Кемаль Киличдароглу, главный оппонент Реджепа Эрдогана на президентских выборах / Фото: REUTERS/Murad Sezer/File Photo

Рейтинги турецкого президента, который претендует на переизбрание на третий срок, существенно ухудшили несколько факторов:

Сложная экономическая ситуация в Турции : в последние годы уровень жизни большей части 85-миллионного населения страны ухудшился из-за подорожания продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости. Сейчас здесь фиксируют один из самых высоких в мире уровень инфляции.

: в последние годы уровень жизни большей части 85-миллионного населения страны ухудшился из-за подорожания продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости. Сейчас здесь фиксируют один из самых высоких в мире уровень инфляции. Последствия разрушительного землетрясения , которое страна пережила в феврале 2023 года. Погибли десятки тысяч человек, более миллиона остались без крова, а ущерб для государства превысил $103 млрд — эквивалент 9% прогнозируемого объема турецкой экономики.

, которое страна пережила в феврале 2023 года. Погибли десятки тысяч человек, более миллиона остались без крова, а ущерб для государства превысил $103 млрд — эквивалент 9% прогнозируемого объема турецкой экономики. Накопившийся за годы его правления личный антирейтинг Эрдогана на фоне дополнительных проблем с его здоровьем. 25 апреля Эрдогану стало плохо в прямом эфире, из-за чего он прервал интервью. Позже местные СМИ сообщили, что 69-летний политик якобы пережил сердечному приступу. Однако его пресс-секретарь назвал эти слухи безосновательными.

Учитывая предвыборные обещания Кемаля Кылычдароглу, аналитики считают, что в случае победы он пойдет по пути демонтажа «суперпрезидентской» республики эпохи Эрдогана и попытается вернуть Турцию к модели парламентско-президентской или парламентской демократии.

В таком случае поражение Реджепа Эрдогана станет "черным днем" для российского диктатора Владимира Путина, считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Путину, конечно, он [Эрдоган] очень нравится. И не тем, что он особо пророссийский. Между ними сложились отношения. И Путин ценит эти отношения. Он понимает Эрдогана. Он понимает его сильные и слабые стороны, — отметил Климкин. — Сейчас Эрдоган создал в Турции очень четкую вертикаль и президентскую республику. А Путину, конечно, проще работать именно с четкой логикой, когда он разговаривает только с одним человеком — с Эрдоганом», — подчеркнул Климкин, отметив, что стремление турецкой оппозиции ослабить роль президента будет означать, что Путину «придется разговаривать, согласовывать позиции».

Незадолго до выборов Кылычдароглу обвинил Россию в попытке вмешательства в президентские выборы и призвал «держать руки подальше от турецкого государства».

Что же касается позиции Турции в войне РФ против Украины, то в случае поражения Эрдогана на выборах Кылычдароглу не будет менять формальный нейтралитет Турции радикально, считают аналитики. «Есть определенный консенсус относительно необходимости Турции быть посредником в войне», — объяснил NV Байрам Балси, директор Французского института анатолийских исследований в Стамбуле.

С другой стороны, отмечает он, без Эрдогана Турция может меньше использовать антизападную, антиамериканскую риторику, а также не будет препятствовать вступлению Швеции в НАТО.