Турция разделена пополам. Как молодежь раздражает «образ Ататюрка» у Эрдогана и чего ждать России от выборов 15 мая, 18:21 NV Премиум Сторонники Реджепа Эрдогана на улицах Стамбула в ночь на 15 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Dilara Senkaya)

Президентские выборы в Турции станут проверкой для местного общества на готовность быть демократическим государством, как и для молодого поколения, не повторило ли оно судьбу россиян, рассказал Radio NV Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий.

В воскресенье, 14 мая, в Турции прошли выборы президента.

Избирательные участки закрылись в 17.00, продолжается подсчет голосов.

По информации турецких СМИ, по состоянию на 15:00 15 мая обработано более 99,87% бюллетеней. Действующий президент Реджеп Эрдоган набрал 49,50% голосов. Его главный оппонент, лидер турецкой оппозиции Кемаль Киличдароглу, получил 44,89% голосов. Третий кандидат — Синан Оган набирает 5,17% голосов.

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