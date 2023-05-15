Как дела, Эрдоган? Драматургия выборов в Турции, их экономическая составляющая, российский след и украинский интерес — интервью NV 15 мая, 20:15 NV Премиум Впервые за многие годы оппозиция в Турции получила шанс посоревноваться за пост президента во втором туре, однако радость, скорее всего, преждевременна, утверждает журналист Осман Пашаев. (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Осман Пашаев, журналист и обозреватель, специализирующийся на политической жизни Турции, рассказывает о происходящем в Анкаре, анализирует шансы Эрдогана на победу и определяет то, о чем должна не забывать Украина.

В воскресенье 14 мая в Турции состоялся первый тур президентских выборов, и впервые за два десятка лет он дал турецкой оппозиции шанс получить президента от своего лагеря. Действующий президент Реджеп Эрдоган также впервые с 2014 года, не преодолел барьер в 50% народной поддержки, не добрав полпроцента, и будет соревноваться за президентство во втором туре со своим главным соперником Кемалем Кылычдароглу, отстающим от него на достаточно весомых 5% голосов .

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О том, какими будут результаты второго тура выборов, как экономика Турции определяет и будет определять в будущем ее политику, какую роль в выборах и дальнейшей политической жизни Турции играет Россия и на что следует обратить внимание Украине, NV беседует с журналистом и обозревателем политической жизни Турции Османом Пашаевым.

- Мы привыкли рассматривать Турцию как, скорее, авторитарную страну. Насколько прошедшие выборы были действительно демократическими и отражают реальные настроения общества?