В Турции состоится второй тур президентских выборов — ЦИК 15 мая, 15:46 Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу (Фото:REUTERS/Umit Bektas/REUTERS/Yves Herman)

Глава Центральной избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер объявил, что 28 мая состоится второй тур президентских выборов — ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По предварительным данным ЦИК, после подсчета 100% бюллетеней в Турции кандидаты получили:

действующий президент, глава Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган — 49,50%;

— 49,50%; представитель коалиции из шести оппозиционных партий Народный альянс Кемаль Кылычдароглу — 44,89%;

— 44,89%; представитель блока Альянс АТА , обещавший поддержать Кылычдароглу в случае второго тура, Синан Оган — 5,17%;

, обещавший поддержать Кылычдароглу в случае второго тура, — 5,17%; лидер Партии отечества Мухаррем Индже, объявивший о снятии кандидатуры за несколько дней до выборов — 0,44%.

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Инфографика: secim.ntv.com.tr

В ЦИК заявили, что явка на выборы в Турции составила 84,92%, явка на избирательные участки за рубежом — 52,6%.

Кылычдароглу ранее обвинял Россию во вмешательстве в предвыборную кампанию. Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в сотрудничестве с США, которые якобы хотят его «свергнуть».



В воскресенье, 14 мая, в Турции прошли выборы президента и парламента.

СМИ сообщали, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который возглавляет страну с 2014 года, а в 2003—2014 годах занимал пост премьер-министра, на этих выборах серьезно рискует потерять должность.

Главным конкурентом 69-летнего Эрдогана является 74-летний Кемаль Кылычдароглу, вокруг которого впервые за многие годы объединилась турецкая оппозиция (коалиция из шести партий под названием Национальный альянс).

Кылычдароглу, которого за внешнее сходство и скромный стиль поведения на публике называют «Турецкий Ганди», является ветераном местной политики. Он работал в Министерстве финансов Турции и был депутатом турецкого парламента, впоследствии стал лидером Республиканской народной партии, а в 2017 году возглавил многотысячный Марш справедливости в Стамбуле — движение против усиления президентских властей и массовых чисток, которые Эрдоган устроил после попытки государственного переворота 2016 года.

Аналитики предполагали, что в случае поражения Эрдогана на выборах Кылычдароглу не будет радикально менять формальный нейтралитет Турции. «Есть определенный консенсус относительно необходимости Турции быть посредником в войне», — объяснил NV Байрам Балси, директор Французского института анатолийских исследований в Стамбуле.

Также, по его мнению, без Эрдогана Турция может меньше использовать антизападную, антиамериканскую риторику, а также не будет препятствовать вступлению Швеции в НАТО.