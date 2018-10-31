31 октября 2018, среда

Трамп посетил Питтсбург после стрельбы в синагоге

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Трамп посетил Питтсбург вместе с женой
кадр из видео

Трамп посетил Питтсбург вместе с женой

Президент США Дональд Трамп вместе с семьей посетил город Питтсбург, где проходят похороны погибших во время стрельбы в синагоге.

На церемонии также присутствовал раввин синагоги Л'Симха Джеффри Майерс и посол Израиля в США Рон Дермер, передает Голос Америки.

Сообщается также, что во время визита Трампа возле синагоги собрались протестующие, которые выражали недовольство приездом президентом США.

Напомним, в субботу, 27 октября, вооруженный мужчина зашел в здание синагоги в Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) и воскликнул: "Все евреи должны умереть". После этого он начал стрелять в собравшихся. По данным местных властей, во время стрельбы были убиты 11 человек, еще шестеро получили ранения, среди которых четверо полицейских.

После стрельбы нападавший, 46-летний Роберт Бауэрс, открыл огонь по правоохранителям, в результате чего был ранен ответным огнем. После перестрелки он сдался полиции и был взят под стражу.

Если его признают виновным, стрелку грозит смертная казнь.

Президент США Дональд Трамп заявил, что этого могло бы не произойти, если бы в здании была вооруженная охрана и призвал ужесточить законы о смертной казни в стране. Потом он заявил, что это происшествие – преступная антисемитская атака и нападение на человечество.

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