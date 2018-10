Стрельба в синагоге Питтсбурга: власти подтвердили гибель 11 человек, напавшему может грозить смертная казнь

Количество погибших при нападении на синагогу Древо жизни в Питтсбурге увеличилось до 11 человек, сообщил представитель офиса мэра Питтсбурга Даниэль Гилман в своем Twitter.

По его словам, в результате стрельбы еще шесть человек получили ранения, среди которых четверо полицейских.

"Последнее обновление - 11 смертей, 6 травм - в том числе четыре сотрудника полиции. ФБР отвечает за расследование, поскольку оно является преступлением на почве ненависти. Подозреваемый не был известен правоохранительным органам. FBI SAIC называет это худшим местом преступления, которые когда-либо приходилось наблюдать. Спасибо, что правоохранительные органы сохранили десятки жизней", - написал Гилман в Twitter.

Latest update - 11 fatalities, 6 injuries - including four officers. FBI in charge of investigation as it is a hate crime. Suspect was not known to law enforcement. FBI SAIC calls it worst crime scene he has ever scene. Thank you law enforcement that saved dozens of lives.