Стрельба в синагоге Питтсбурга: власти подтвердили гибель 11 человек, напавшему может грозить смертная казнь

Количество погибших при нападении на синагогу Древо жизни в Питтсбурге увеличилось до 11 человек, сообщил представитель офиса мэра Питтсбурга Даниэль Гилман в своем Twitter.

По его словам, в результате стрельбы еще шесть человек получили ранения, среди которых четверо полицейских.

"Последнее обновление - 11 смертей, 6 травм - в том числе четыре сотрудника полиции. ФБР отвечает за расследование, поскольку оно является преступлением на почве ненависти. Подозреваемый не был известен правоохранительным органам. FBI SAIC называет это худшим местом преступления, которые когда-либо приходилось наблюдать. Спасибо, что правоохранительные органы сохранили десятки жизней", - написал Гилман в Twitter.

Latest update - 11 fatalities, 6 injuries - including four officers. FBI in charge of investigation as it is a hate crime. Suspect was not known to law enforcement. FBI SAIC calls it worst crime scene he has ever scene. Thank you law enforcement that saved dozens of lives. — Daniel Gilman (@danielgilman) 27 октября 2018 г.

Минюст Соединенных Штатов предъявит мужчине, открывшему огонь по прихожанам синагоги, ряд обвинений, касающихся "преступлений, совершенных на почве религиозной ненависти", и других уголовных статей. В результате все они могут привести к смертной казни, говорится в сообщении генпрокурора США Джеффа Сешнса, передает Reuters.

"Ненависть и насилие на основе религии не могут возникать в нашем обществе", - подчеркнул глава надзорного ведомства, отметив, что совершенные стрелком преступления "достойны порицания" и совершенно противоречат ценностям США.

Напомним, в субботу, 27 октября, вооруженный мужчина зашел в здание синагоги в Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) и воскликнул : "Все евреи должны умереть". После этого он начал стрелять в собравшихся. По меньшей мере 11 человек были убиты.

После стрельбы нападавший, 46-летний Роберт Бауэрс, открыл огонь по правоохранителям, в результате чего был ранен ответным огнем. После перестрелки он сдался полиции и был взят под стражу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что этого могло бы не произойти, если бы в здании была вооруженная охрана и призвал ужесточить законы о смертной казни в стране.