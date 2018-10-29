Убийство в синагоге Питтсбурга: стрелку предъявили обвинения, ему грозит смертная казнь

46-летнему Роберту Бауэрсу, который открыл стрельбу в синагоге американского Питтсбурга, предъявили обвинения в убийстве 11 человек.

По данным CNN, федеральные прокуроры обвиняют мужчину в совершении преступления на почве ненависти.

Если его признают виновным, стрелку грозит смертная казнь.

Напомним, в субботу, 27 октября, вооруженный мужчина зашел в здание синагоги в Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) и воскликнул: "Все евреи должны умереть". После этого он начал стрелять в собравшихся. По данным местных властей, во время стрельбы были убиты 11 человек, еще шестеро получили ранения, среди которых четверо полицейских.

После стрельбы нападавший, 46-летний Роберт Бауэрс, открыл огонь по правоохранителям, в результате чего был ранен ответным огнем. После перестрелки он сдался полиции и был взят под стражу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что этого могло бы не произойти, если бы в здании была вооруженная охрана и призвал ужесточить законы о смертной казни в стране. Потом он заявил, что это происшествие – преступная антисемитская атака и нападение на человечество.