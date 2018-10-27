CNN: Питтсбурзкий стрелок ранен и сдался полиции

Как сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах, стрелок, совершивший смертельную стрельбу в синагоге Питтсбурга, сдался полиции.

Мужчина был идентифицирован как 46-летний Роберт Бауэрс.

Как сообщил Курт Конрад, начальник штаба городского совета Кори О'Коннор, боевик был ранен во время перестрелки с полицией и его доставили в госпиталь.

По данным телеканала CBS Pittsburgh жертвами стрельбы стали девять человек. В то же время, сотрудник правоохранительных органов сказал CNN, что по меньшей мере 12 человек были расстреляны.

Напомним, в субботу, 27 октября, в Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) мужчина открыл огонь в синагоге. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно значительное количество автомобилей правоохранителей вблизи синагоги.