Трамп назвал стрельбу в Питтсбурге "нападением на человечество"

Стрельба в синагоге в Питтсбурге (штат Пенсильвания), в результате которой погибли 11 человек, является нападением на человечество, заявил американский президент Дональд Трамп в своем Twitter.

"Эта злодейская антисемитская атака - нападение на человечество. Это должно объединить нас для того, чтобы искоренить яд антисемитизма из нашего мира", - написал он.

Американский лидер призвал "объединиться, чтобы победить ненависть".

...This evil Anti-Semitic attack is an assault on humanity. It will take all of us working together to extract the poison of Anti-Semitism from our world. We must unite to conquer hate.