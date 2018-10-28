Трамп назвал стрельбу в Питтсбурге "нападением на человечество"

Стрельба в синагоге в Питтсбурге (штат Пенсильвания), в результате которой погибли 11 человек, является нападением на человечество, заявил американский президент Дональд Трамп в своем Twitter.

"Эта злодейская антисемитская атака - нападение на человечество. Это должно объединить нас для того, чтобы искоренить яд антисемитизма из нашего мира", - написал он.

Американский лидер призвал "объединиться, чтобы победить ненависть".

...This evil Anti-Semitic attack is an assault on humanity. It will take all of us working together to extract the poison of Anti-Semitism from our world. We must unite to conquer hate. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 октября 2018 г.

Напомним, в субботу, 27 октября, вооруженный мужчина зашел в здание синагоги в Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) и воскликнул : "Все евреи должны умереть". После этого он начал стрелять в собравшихся. По данным местных властей, во время стрельбы были убиты 11 человек, еще шестеро получили ранения, среди которых четверо полицейских.

После стрельбы нападавший, 46-летний Роберт Бауэрс, открыл огонь по правоохранителям, в результате чего был ранен ответным огнем. После перестрелки он сдался полиции и был взят под стражу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что этого могло бы не произойти, если бы в здании была вооруженная охрана и призвал ужесточить законы о смертной казни в стране.