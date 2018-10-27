27 октября 2018, суббота

Нападение на синагогу в Питтсбурге: Перед стрельбой злоумышленник выкрикивал антисемитские лозунги

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После перестрелки нападавший сдался полиции
Фото: Tim Lawson/KDKA

После перестрелки нападавший сдался полиции

Мужчина, устроивший стрельбу в синагоге американского города Питтсбург, перед нападением выкрикивал антисемитские лозунги и пожелал смерти всем евреям.

Об этом сообщает KDKA CBS Pittsburg со ссылкой на источники в полиции.

Так, вооруженный мужчина зашел в здание и воскликнул: "Все евреи должны умереть". После этого он начал стрелять по собравшимся.

Напомним, в субботу, 27 октября, в Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) мужчина открыл огонь в синагоге. По меньшей мере 9 человек были убиты.

После стрельбы нападавший, 46-летний Роберт Бауэрс, открыл огонь по правоохранителям, в результате чего был ранен ответным огнем. После перестрелки он сдался полиции и был взят под стражу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что этого могло бы не произойти, если бы в здании была вооруженная охрана и призвал ужесточить законы о смертной казни в стране.

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