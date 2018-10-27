После стрельбы в Питтсбурге Трамп заявил, что нужно вооружить охрану и ужесточить законы о смертной казни

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что убийства в синагоге в Питтсбурге, были бы предотвращены, если в здании была бы вооруженная охрана.

Об этом сообщает Reuters.

«Если бы у них была какая-то защита внутри храма, возможно, это была бы совсем другая ситуация», - сказал глава США.

Трамп также добавил, что США должны ужесточить законы о смертной казни. «Я думаю, мы будем ужесточать наши законы о смертной казни. Когда люди делают подобное (массовые убийства – ред.), они должны получить смертную казнь» - резюмировал президент.

Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы в Питтбурге стали девять человек. В то же время, сотрудник правоохранительных органов сказал CNN, что по меньшей мере 12 человек были расстреляны.

Напомним, в субботу, 27 октября, в Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) мужчина открыл огонь в синагоге. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно значительное количество автомобилей правоохранителей.