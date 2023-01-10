США рассматривают поставки в Украину БМП Stryker — Politico 10 января, 03:41 БМП Stryker (Фото:ukraine_map/Twitter)

США рассматривают возможность включения в новый пакет военной помощи для ВСУ боевых машин пехоты Stryker.

Об этом сообщает Politico.

По данным издания, о новой партии вооружения могут быть объявлены в конце следующей недели. Возможно после очередной встречи в формате Рамштайн 20 января.

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Журналисты сообщают, что окончательное решение еще не принято.

БМП Stryker – семейство колесных 8×8/4 боевых бронированных машин производства американской компании General Dynamics Land Systems, находящихся на вооружении механизированных войск армии США.

Боевые машины семейства Stryker являются основным вооружением бригадных боевых групп армии США, сформированных в начале 2000-х годов, и предназначены для транспортировки подразделений мотопехоты (обычно мотопехотного отделения) на поле боя, ведения ими боя с машины, огневой поддержки их в процессе и после спешения , а также для всесторонней поддержки и обеспечения боевых действий механизированных подразделений американской армии.

6 января США объявили о крупнейшем пакете помощи Украине на 3 млрд долларов. В него в частности вошли БМП Bradley и зенитные ракеты Sea Sparrow, которые могут использоваться на советских ЗРК Бук.

Перед этим Франция заявила, что передаст Киеву «колесные танки» AMX-10RC – первые танки западной разработки – и бронеавтомобили Bastion.

Германия пообещала ВСУ 40 БМП Marder и батарею ЗРК Patriot к концу первого квартала 2023 года.