Танк на колесах. Франция передаст Украине легкие танки AMX-10RC: что это за техника и почему это важное решение перед новым Рамштайном 5 января, 12:58 Сюжет Легкий колесный танк AMX-10 RC оснащен 105-мм орудием (Фото:davric / Wikimedia)

Франция подтвердила готовность передать Украине AMX-10 RC — французские бронеавтомобили, которые классифицируют как легкие танки. Украина надеется, что этот шаг станет прецедентом и откроет возможности поставок танков из других стран для ВСУ.

NV рассказывает, почему французские AMX-10RC называют колесными танками и как передача их Украине может повлиять на дальнейшие поставки тяжелой техники.

Легкие танки AMX-10RC от Макрона: что это за техника

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Предназначение и история создания

4 января президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. По его итогам Елисейский дворец сообщил, что в ответ на запросы Киева Париж решил увеличить помощь Украине, впервые поставив легкие боевые танки французского производства. Французская пресса уточнила, что речь идет о бронемашинах AMX-10 RC, которые нередко классифицируют как «колесные танки». Сколько единиц такой техники Франция предоставит Украине — пока неизвестно.

Формально AMX-10 RC — это французская боевая машина пехоты, предназначенная для разведки в опасных условиях, а также для огневой поддержки. Она оснащена гораздо более мощным оружием, чем большинство обычных БМП — орудием калибром 105 мм. Указание на это есть даже в названии техники: RC расшифровывается как Roues-Canon («орудие на колесном шасси»). Поэтому на французском эту машину часто называют именно танком (char).

AMX-10 RC — это разработка 1970-х годов, возникшая на фоне попыток заменить более современной техникой устаревшую бронированную разведывательную машину EBR. Гендиректор французской компании AMX-APX, работавшей над серией соответствующих программ, предложил разработать колесную версию гусеничной боевой машины пехоты 70-х годов (AMX-10P), но вооружить ее 105-мм пушкой с другого, закрытого к тому времени проекта (БМП ERAC).

Так возникли первые прототипы современной AMX-10 RC, появившейся на вооружении французской армии в начале 1980-х. С тех пор такие колесные танки по заказу вооруженных сил Франции производила французская компания GIAT Industries, технику и ее оснащение постоянно совершенствовали (улучшая двигатель, боекомплект и бронезащиту).

В 2010 году компания Nexter модернизировала 256 автомобилей AMX-10 RC. Машину улучшили дополнительной броней и различными системами, в частности, системой активной самозащиты с использованием инфракрасных ракет, системой управления полем боя, пусковыми установками дымовых гранат, а также усовершенствовали подвеску, коробки передач и тактическую связь. Такая модернизированная конфигурация имеет аббревиатуру RCR (от франц. rénové - обновленная).

В последние годы Франция постепенно замещает AMX-10 RC более современными машинами для своей армии.



Использование в боевых условиях

Франция продавала такие легкие танки армиям Катара и Марокко. AMX-10 RC имеет солидную историю участия в боевых действиях в больших войнах.



Эти колесные танки участвовали:

в войне в Западной Сахаре ( продолжалась с середины 70-х до начала 90-х в попытке так т.н. «фронта Полисарио» провозгласить независимость Западной Сахары сначала от Испании, а позже — от Марокко и Мавритании);

продолжалась с середины 70-х до начала 90-х в попытке так т.н. «фронта Полисарио» провозгласить независимость Западной Сахары сначала от Испании, а позже — от Марокко и Мавритании); в войне в Персидском заливе ( 1990−1991);

1990−1991); в войне в Афганистане ( 2001 — 2021);

2001 — 2021); в интервенции французской армии в Мали ( 2013−2014) и в нескольких других зарубежных операциях Франции.

Фото: military-today.com

Технические характеристики

Легкий танк AMX-10 RC оснащен мощным 105-мм орудием GIAT, которое установлено в сварной башне из алюминиевого сплава. Для наведения орудия предусмотрена система управления огнем COTAC. Помимо ведения боя с помощью этой системы возможны еще два режима наведения: через танковый лазерный прицел и координатную сетку.



Башня TK 105 рассчитана на трех членов экипажа, а водитель машины сидит в передней части корпуса.



Шестиколесная AMX-10 RC имеет формулу шасси 6x6 и оснащена системой гидропневматической подвески с переменным дорожным просветом и наклоном. На каждой колесной станции установлен амортизатор, машина также имеет автоматизированную систему подкачки шин и смазывания. Все шесть колес управляемы.



С середины 1980-х во французских колесных танках AMX-10 RC используют дизельный двигатель Baudouin 6F11 SRX. Он рассчитан на 300 л.



Вооружение для орудия AMX-10 RC специфично: это боеприпасы 105×527 мм (не совместимы со стандартными 105-мм боеприпасами 105×617 мм). Перевозимый боекомплект составляет 38 снарядов. Из них готовы к стрельбе и расположены близко к орудию 12 боеприпасов, остальные 26 снарядов хранятся в стойке справа от водителя.



Танк может использовать несколько видов боеприпасов:

OCC 105 F3: кумулятивный снаряд, способный пробить ( независимо от расстояния до цели) стальную пластину толщиной более 350 мм или более 150 мм под углом 60°. Вес снаряда 5,7 кг при начальной скорости 1120 м/с;

независимо от расстояния до цели) стальную пластину толщиной более 350 мм или более 150 мм под углом 60°. Вес снаряда 5,7 кг при начальной скорости 1120 м/с; BSCC 105 F3: Bullet Simulated Hollow Charge — тренировочный боеприпас с той же баллистикой, что и OCC 105 F3;

OE 105 F3: фугасный снаряд массой 7,2 кг при начальной скорости 800 м/с;

ОFUМ 105 F3: дымовой снаряд с начальной скоростью 800 м/с;

OFL 105 F314: снаряд со стержнем из вольфрамового сплава, способный пробить сталь толщиной 365 мм под углом 60°. Его начальная скорость 1400 м/с.

Для боевых действий ночью AMX-10RC оснащен специальной системой (Thomson-CSF Model DIVT 13 LLLTV), в которой используется отдельная телекамера. В этом случае прицельная сетка создается электронным способом и накладывается на экран монитора. Системы управления огнем COTAC соответственно корректируют огонь с поправкой на ночные условия.



Дополнительные характеристики:

Вес — 15,8 т или 16,6 т ( с дополнительной броней) и 17,2 т в последней модернизации AMX-10 RCR

с дополнительной броней) и 17,2 т в последней модернизации AMX-10 RCR Длина — 9,15 м



Длина корпуса без пушки — 6,24 м.

Ширина — 2,78 м

Высота — 2,56 м

Экипаж — 4 человека

Броня — лобовая броня выдерживает снаряды 23 мм калибра с расстояния 300 м, остальные части машины — снаряды 14.5 мм;

Операционная дальность езды: 800 км по дороге.

Скорость:



85 км/ч на дороге

40 км/ч по бездорожью

Основное вооружение — пушка 105 мм F2 BK MECA L/47 (38 снарядов)



Второстепенное вооружение:

1x 7.62 мм спаренный танковый пулемет ( 4000 патронов)

4000 патронов) 1x 12.7 мм зенитный пулемет ( опционально)

опционально) 4x GALIX дымовых миномета.

Повлияет ли знаковый шаг Франции на позицию США, Германии и других стран по поставкам танков?

Хотя количество колесных танков AMX-10 RC, которые Франция готова передать Украине, неизвестно, сам факт предоставления ВСУ западного танка, хотя и легкого, должен стать прецедентом и примером для других стран, надеются на Банковой.



«Это то, что дает четкий сигнал всем нашим партнерам: нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца. А это очень важно, чтобы восстановить безопасность для всех украинцев и покой для всех европейцев», — заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 января.



По его словам, именно перед новой встречей министров обороны в формате Рамштайн (ожидается в январе) «такой сигнал очень актуален». «Надо поставить точку в российской агрессии именно в этом году и не откладывать ни одну из оборонительных возможностей, которые способны ускорить поражение государства-террориста. Современная западная бронетехника, танки западного образца — это одна из таких ключевых возможностей», — призвал Зеленский.



Эти слова прежде всего обращены к Германии — стране, которая до сих пор принципиально отказывалась передавать Украине свои танки Leopard. Немецкое правительство во главе с Олафом Шольцом многократно настаивало, что Берлин не будет делать такой шаг первым и гипотетически может согласиться на передачу танков для ВСУ только при условии, что другие страны НАТО будут также передавать Украине аналогичную технику.



«Такое вооружение может поставляться только в координации с нашими партнерами по НАТО», — повторил этот тезис в первые дни 2023 года представитель социал-демократической партии Германии, однопартиец Шольца Михаэль Мюллер.



9 декабря в правительстве Германии подтвердили, что все же ведут переговоры с США и другими партнерами по поставке Украине танков Leopard 2. Немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, будто Вашингтон дал понять Берлину, что не против передачи Вооруженным силам Украины тяжелых танков. Эту информацию подтвердила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.



Именно она теперь, после решения Франции передать Украине легкие танки AMX-10 RC, первой в Германии призвала собственное правительство сменить позицию и разблокировать поставки танков для ВСУ. «Другие страны-партнеры снова лидируют. Теперь мы наконец-то можем начать двигаться в духе франко-германской дружбы, не правда ли, Олаф Шольц? Мяч сейчас на стороне Берлина. Теперь нам остается только забить его», — написала Штрак-Циммерман.



Еще одной страной НАТО, с которой Украина ведет переговоры о поставках танков, являются США. По данным журнала Politico, во время своего декабрьского визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский лично просил американского лидера Джо Байдена передать для ВСУ хотя бы 3−4 танка Abrams, чтобы изменить решение Германии не передавать Украине танки Leopard. Киев считает, что даже небольшое количество танков Abrams устранило бы это препятствие.



Впрочем, этот шаг Белый дом пока не согласовывает. В Пентагоне считают, что американские Abrams якобы слишком сложны в обслуживании и эксплуатации.



5 января источники The Washington Post вновь подтвердили, что администрация Джо Байдена исключает отправку в Украину танков Abrams по ряду технических причин. По словам собеседника издания, танки весят 55 тонн и используют турбинный двигатель, расходующий топливо с огромной скоростью. Второй чиновник уточнил, что эта техника также подвержена поломкам и нуждается в большом опыте технического обслуживания.

