В Пентагоне рассказали, почему не предоставляют Украине Abrams. Обещают посмотреть на весь «спектр танковых возможностей» 7 января, 10:49 Abrams (Фото:military.com)

При передаче Украине вооружения США учитывают техническое обслуживание, подготовку, обеспечение и иногда стоимость. Об этом во время брифинга 6 января заявила зампомощника министра обороны Штатов по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер, отвечая на вопрос, почему США не хотят передавать Киеву боевые танки Abrams.



По ее словам, Вашингтон всегда учитывает то, что нужно Украине, и предоставляет это в соответствующий момент. Со временем потребности на поле боя могут меняться. В качестве примера Купер вспомнила о БМП Bradley, входящих в новый американский пакет помощи.

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Она добавила: США полностью согласны, что Украине нужны танки, и поэтому сотрудничают с Нидерландами для восстановления ряда танков Т-72, уже прибывающих на поле боя.

«Однако мы должны помнить о техническом обслуживании и поддержке танков. Мы знаем, что Abrams, кроме того, что он является пожирателем горючего, достаточно сложен в обслуживании. Поэтому мы хотим посмотреть на весь спектр танковых возможностей и посмотреть, где мы все можем поддержать Украину», — подчеркнула Купер.

Ранее WP сообщила, что США исключают отправку Украине танков Abrams из-за ряда технических причин. По словам собеседника издания, танки весят 55 тонн и используют турбинный двигатель, расходующий топливо с огромной скоростью. Также эта техника склонна к поломкам и требует большого опыта технического обслуживания.

6 января США объявили о крупнейшем пакете помощи Украине на $3 млрд. В него, в частности, вошли БМП Bradley и ракеты Sea Sparrow, которые могут использоваться на советских ЗРК Бук.

Перед этим Франция заявила, что передаст Киеву "колесные танки" AMX-10RC — первые танки западной разработки — и бронеавтомобили Bastion.

Германия пообещала ВСУ 40 БМП Marder и батарею ЗРК Patriot до конца первого квартала 2023 года.