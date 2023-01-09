Великобритания рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2 — СМИ 9 января, 15:12 Танк Challenger 2 (Фото:via Wikipedia)

Великобритания впервые рассматривает возможность поставки Украине британских танков Challenger 2, сообщает Sky news.

По информации источников издания на Западе, переговоры о поставках этих танков ведутся уже несколько недель.

Издание подчеркивает, что такой шаг ознаменовал бы значительный рост западной поддержки Украины и мог бы побудить других союзников по НАТО, в частности Германию, последовать их примеру.

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«Это побудило бы других дать танки», — сказал украинский источник.

Правительство Великобритании еще не приняло окончательного решения, но если будет одобрена такая поставка, Британия станет первой страной, которая откликнется на призывы украинских лидеров оснастить свои вооруженные силы мощными западными танками.

Один из источников издания предположил, что Великобритания может предложить около 10 танков Challenger 2.

Этот же собеседник сказал, что само по себе «это не изменит правила игры», но все же будет иметь огромное значение, поскольку этот шаг нарушит барьер, который до сих пор не позволял союзникам предлагать Украине западные танки из-за боязни, что это перерастет в эскалацию.

По словам источников, это, в свою очередь, может побудить других союзников сделать то же самое.

В мае 2022 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Великобританию напрямую передать Украине современные танки. В частности, тогда речь шла о Challenger 2.

В конце апреля прошлого года тогда еще премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил, что Лондон рассматривает возможность отправить танки Challenger 2 в Польшу, чтобы Варшава могла передать Украине часть своих Т-72.