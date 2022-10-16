Внебрачная дочь Шойгу получила гражданство Литвы — LTR 16 октября, 20:46 Шойгу часто озвучивает антизападные пропагандистские нарративы, хотя его дочь имеет гражданство страны ЕС (Фото:Sputnik / Mikhail Metzel / Kremlin via REUTERS)

Внебрачная дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу получила гражданство Литвы, говорится в расследовании литовского издания LRT.

По информации издания, гражданство европейской страны она получила еще в 2019 году.

Как установили журналисты, это стало возможным из-за того, что экс-любовница Шойгу Елена Шебунова вышла замуж за гражданина Литвы Адольфаса Каминкасса, а тот признал внебрачную дочь Шойгу своей и подал заявление в Департамент миграции Литвы.

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По данным, собранным расследователями, Елена Шебунова ранее работала бортпроводницей МЧС России, где познакомилась с Сергеем Шойгу, тогдашним главой этого министерства. В отношениях Шойгу с Шебуновой родились двое внебрачных детей - сын Даниил (2001 г.р.) и дочь Дарья (2008 г.р.). Это подтверждают и попавшие в руки журналистов документы девушки.

Шойгу поддерживал отношения с Шебуновой и после того как стал министром обороны России в 2012 году. По некоторым данным, их отношения продолжались до 2017 года. В то же время, документы, которыми владеют расследователи LRT, доказывают, что они могли общаться до 2021 года.

В 2019 году, по данным расследователей The Insider, Шебунова стала распорядительницей чрезвычайно больших даже по российским меркам активов. В частности, она стала акционером компаний, получавших госзаказ от Минобороны РФ и МЧС.

Кроме того, Шебунова приобрела роскошную недвижимость, ранее принадлежавшую лицам, тесно связанным с возглавляемыми Шойгу ведомствами. В частности, квартиру в Москве, ранее принадлежавшую владельцу компании-подрядчика МЧС.

Шебунова также купила элитный жилой дом в подмосковской Рублевке, стоимость которого в 2019 году составила более 1,5 млрд рублей. Он также принадлежал ранее лицу, чья компания является крупным подрядчиком Минобороны РФ.

Расследователи LRT выяснили, что Елена Шебунова уже с 2017 года получила разрешение на временное проживание в Литве. Такое право она получила после того, как вышла замуж за литовского бизнесмена Адольфоса Каминскасса. В 2019 году Елена Шебунова становится Еленой Каминкасс, а Адольфос Каминскасс признает своей ее внебрачную дочь, которая таким образом получает гражданство Литвы. По документам, трое из четырех детей женщины имеют литовское гражданство.

Не стала бывшая Шойгу бедствовать и в новых отношениях. Благодаря виду на жительство в Литве она получила возможность инвестировать в бизнес в Литве и других странах Шенгенской зоны.

Ее новый муж Адольфос Каминскас до брака был скромным предпринимателем, его компания занималась продажей мопедов и запчастей к ним. После свадьбы мужчина начал фантастически быстро богатеть, стал бенефициаром нескольких литовских предприятий, владеющих активами на сумму около 20 миллионов евро в литовской столице.

Кроме того, по некоторым российским реестрам, Каминскасс также получил российский паспорт этой весной. Миграционная служба не предоставляет информацию о его гражданстве без его письменного согласия. Каминскасс вместе с супругой является владельцем многих компаний в России, в том числе связанных с недвижимостью.

Экс-любовница министра обороны РФ даже на фоне санкций против него за развязанную РФ войну в Украине остается в Литве. Впрочем, по данным LRT, Елена Каминскасс, бывшая Шебунова, этим летом потеряла вид на жительство в Литве. Департамент миграции страны отменил документы бывшей Шойгу, по данным LRT — из-за угрозы национальной безопасности из-за связей с российскими структурами. Женщина обжаловала это решение миграционного отдела в конце августа и теперь ждет начала суда.