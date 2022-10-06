Шойгу становится официальным «козлом отпущения» в РФ, ВСУ переносит тактику наступления в Харьковской области в Луганскую — ISW 6 октября, 09:04 Украинские военные ведут бой на востоке (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинское контрнаступление в Харьковской области, начавшееся месяц назад, не завершилось даже после месяца успешных операций и теперь продвигается в западную часть Луганской области. Тем временем министр обороны Сергей Шойгу становится официальным «козлом отпущения» в РФ.

Об этом в своей новой сводке по итогам 5 октября сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Его эксперты напоминают, что 5 октября украинские войска, вероятно, вошли в села Грековка и Макеевка на западе Луганской области (примерно в 20 км к юго-западу от Сватово). А глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что 5 октября ВСУ начали освобождение региона и освободили шесть неназванных сел.

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ISW напоминает, что ровно месяц назад, 6 сентября украинские силы начали «маневренную фазу» своего контрнаступления в Харьковской области, которое теперь достигло Луганской. Армии РФ не удалось удержать берега рек Оскол и Северский Донец и использовать их в качестве естественных преград, чтобы предотвратить проникновение украинских сил в уязвимые для армии РФ участки оккупированного Россией северо-востока Украины.

Теперь российские силы, вероятно, сосредоточились на обороне линии фронта Сватово-Кременная (Луганская область), предполагает ISW. Оккупантов все больше беспокоит тот факт, что прорыв этой линии позволит ВСУ угрожать Старобельску — ключевому российскому логистическому узлу примерно в 50 км восточнее Сватово. Через этот город проходят многие наземные линии коммуникаций (GLOC), на которые полагаются российские войска в Луганской области.

Рельеф на западе Луганской области подходит для быстрых маневренных боевых действий, которые ВСУ эффективно применяли в восточной части Харьковской области в начале сентября. Тем временем в открытых источниках нет никаких свидетельств того, что российские войска существенно укрепили свои позиции на западе Луганской области. «Продолжающиеся контрнаступательные операции Украины на севере и юге, вероятно, вынуждают Кремль уделять первоочередное внимание обороне одного направления в ущерб другому, что потенциально увеличивает вероятность успеха Украины на обоих направлениях», — считают эксперты Института.

В Херсонской области украинские силы в течение 5 октября, вероятно, закрепили свои позиции на севере региона и перегруппировались, в то время как российские войска пытались оправиться от недавнего наступления ВСУ в этом районе. Успехи ВСУ за последние 48 часов в этой области ISW называет «значительными», напоминая об освобождении многих населенных пунктов.

Оперативное командование Юг ВСУ также заявило, что российские войска в Херсонской области уничтожают собственные запасы боеприпасов во время отхода, пытаясь помешать украинским силам захватить их по мере их продвижения — в отличие от бегства россиян в Харьковской области в начале сентября, когда отступающие силы РФ бросили множество техники и боеприпасов.

Тем временем российские источники сосредоточены на украинских операциях северо-западнее Херсона — из-за опасений, что ВСУ создают условия для непосредственного наступления на Херсон. В таком случае потенциальная потеря российскими войсками Снигиревки (Виталий Ким сообщал пока только об отводе офицерского состава РФ из города) стала бы важным событием, учитывая положение города на западном берегу реки Ингулец.

Потеря российскими войсками контроля над рекой Ингулец еще больше изолировала бы Херсон с востока и повысила бы вероятность того, что ВСУ смогут окружить город для его освобождения, констатируют аналитики ISW.

Тем временем Кремль, похоже, пытается установить границы критики властей РФ даже со стороны провоенных кругов. 5 октября российские власти задержали администратора нескольких провоенных Телеграм-каналов (Release Z Kraken, Skaner) Алексея Слободенюка — сотрудника медиагруппы Патриот, принадлежащей спонсору ЧВК Вагнера Евгению Пригожину. Эти каналы подвергали критике российский топ-чиновников и военных, влючая главу МИД РФ Сергея Лаврова, спикера Госдумы Вячеслава Володина и пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Слободенюка задержали по обвинению в мошенничестве, однако его задержание говорит о том, что Кремль пытается очертить грани, в пределах которых блогеры и «военкоры» могут критиковать власть. Роль «козла отпущения», вероятно, отведена министру обороны Сергею Шойгу, тогда как критиковать Лаврова или окружение Путина запрещено, делает вывод ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:



удар беспилотниками Shahed-136 по Белой Церкви 6 октября стал первым ударом российских войск по Киевской области с июня ( в ISW полагают, что такой шаг отвечает картине применения российскими войсками более высокоточных технологий в тех удаленных от фронта районах Украины, которые имеют « ограниченное оперативное значение»);

по Белой Церкви 6 октября стал первым ударом российских войск по Киевской области с июня в ISW полагают, что такой шаг отвечает картине применения российскими войсками более высокоточных технологий в тех удаленных от фронта районах Украины, которые имеют ограниченное оперативное значение»); российский диктатор Владимир Путин пытается установить полный контроль РФ над Запорожской атомной электростанцией ( ЗАЭС) — вероятно, в ходе предстоящих переговоров с участием гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси российские чиновники попытаются « заставить МАГАТЭ признать [незаконный] официальный контроль Росэнергоатома над ЗАЭС»;

ЗАЭС) — вероятно, в ходе предстоящих переговоров с участием гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси российские чиновники попытаются заставить МАГАТЭ признать [незаконный] официальный контроль Росэнергоатома над ЗАЭС»; если заявление чеченского главаря Рамзана Кадырова о присвоении ему звания генерал-полковника правдиво, то Путин, возможно, принял такое решение, чтобы сохранить поддержку Кадырова и чеченских сил, одновременно еще больше отстраняя Минобороны РФ и министра обороны Сергея Шойгу ( «от которого Путин, похоже, дистанцируется в своей риторике», пишет ISW). «Новое звание Кадырова может быть признаком того, что Путин намерен умиротворить более радикальные и громкие призывы условных „силовых“ кругов в ущерб кадровому военному истеблишменту»;

«от которого Путин, похоже, дистанцируется в своей риторике», пишет ISW). «Новое звание Кадырова может быть признаком того, что Путин намерен умиротворить более радикальные и громкие призывы условных „силовых“ кругов в ущерб кадровому военному истеблишменту»; растущая критика российской « частичной мобилизации» внутри РФ, вероятно, заставляет Путина делать « козлом отпущения» Министерство обороны России и самого министра обороны Сергея Шойгу . Скорее всего, Путин будет воздерживаться от увольнения Шойгу столько, сколько сможет, считают в ISW — чтобы продолжать обвинять Шойгу в длящихся военных неудачах и за счет этого заручиться поддержкой других националистических кругов в РФ. Тогда как преемнику Шойгу придется взять на себя ответственность уже за те провалы, которые произойдут после начала его работы в должности;

частичной мобилизации» внутри РФ, вероятно, . Скорее всего, Путин будет воздерживаться от увольнения Шойгу столько, сколько сможет, считают в ISW — чтобы продолжать обвинять Шойгу в длящихся военных неудачах и за счет этого заручиться поддержкой других националистических кругов в РФ. Тогда как преемнику Шойгу придется взять на себя ответственность уже за те провалы, которые произойдут после начала его работы в должности; 5 октября российские войска продолжили наземные атаки в Донецкой области;



российские военные блогеры продолжают критиковать проведение российской « частичной мобилизации» ;

частичной мобилизации» ; граждане РФ, оказавшиеся в неблагоприятном экономическом положении, равно как и этнические меньшинства в России по-прежнему несут « непропорционально большее бремя» в ходе мобилизации и по количеству жертв в войне против Украины;

непропорционально большее бремя» в ходе мобилизации и по количеству жертв в войне против Украины; 5 октября Путин завершил последние формальности в процессе незаконной аннексии оккупированных Россией территорий Украины.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на востоке и юге, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW