Вино, аполитичность и любовный треугольник. Настоящее время публикует подробную биографию сына Медведева — пересказываем самое интересное 28 августа, 21:44 Дмитрий Медведев и его 27-летний сын Илья оба являются членами путинской партии Единая Россия (Фото:Сайт партии Единая Россия)

Настоящие время и Медуза опубликовали подробную биографию сына Дмитрия Медведева 27-летнего Ильи. Журналисты рассказывают, как сын бывшего президента РФ из мечтательного студента МГИМО превратившись в единоросса с коттеджем на Рублевке.

НВ приводит самые интересные детали из этого расследования.

МГИМО, Серебро и ФСО

Бывшие однокурсники Ильи Медведева из МГИМО — одного из самых престижных российских вузов, с которыми пообщались журналисты, вспоминают сына тогдашнего премьера РФ как «типичного представителя московской интеллигенции».

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«Очень воспитанный, очень приличный, тактичный. Образцово-показательный, приятный молодой человек. Маме понравится, если такого жениха домой приведешь. Всегда был очень приветлив, очень найс. Девушкам нравился: воспитанный, симпатичный. Как он мог не понравиться?!» — описывает Илью Медведева его приятельница.

«С ним можно было поговорить, приколы рассказать, по политике он не загонялся», — рассказывает однокурсник Ильи о его студенческих годах.

Медведев хорошо учился, не пропускал пары, «не понторезил» и очень старался быть «как все», говорят сейчас его однокурсники.

Однако, вспоминают однокурсники, статус отца-президента, не мог не сказываться на повседневной жизни его сына. Илья ходил на занятия в МГИМО в сопровождении двух охранников в штатском. В разговоре со знакомыми он называл их «ребятами». Охранники также проверяли все кафе и бары, куда Илья ходил с друзьями.

По воспоминаниям однокурсницы Медведева-младшего, близкие друзья Ильи заклеивали камеры на телефонах и компьютерах, опасаясь, что за ними будут следить, а одной из девушек, за которой Илья ухаживал, даже ломали страницу в соцсети.

В студенчестве Илья увлекался футболом, в который играл в команде МГИМО, винами, в которых хорошо разбирался, и инвестициями в новые технологии, которыми мечтал заниматься в будущем. Как и его отец в период своего президентства, Илья «много говорил про стартапы, инновационные штуки», вспоминает знакомый Медведева-младшего.

Однокурсники также вспоминают либеральные взгляды сына российского экс-президента, хотя в целом называют его аполитичным.

«Когда у нас были дискуссии [о политике на лекциях], позиция Ильи, хоть и пророссийская, больше была похожа на [более либеральную] позицию отца до его отставки [с поста президента]», — вспоминает один из однокурсников Медведева.

«Из него не перла проправительственная риторика, не было негатива к Западу или чего-то такого», — рассказывает журналистам еще один однокурсник Ильи Медведева.

Журналисты пересказывают историю с выпускного Медведева с МГИМО, на котором выступала группа Серебро. Гонорар составил полтора миллиона рублей. Однокурсники Медведева скинулись по 15 тысяч рублей на еду и напитки — но платить по несколько сотен тысяч рублей еще и за поп-группу для них было слишком дорого.

С музыкантами тогда расплатился 21-летний Илья Медведев. Платить за друзей было вполне в духе Ильи, хотя, по воспоминаниям его знакомых, он явно не из тех людей, которые сорят деньгами или кичатся статусными родителями.

Любовный треугольник

Как выяснили журналисты, ближе всего сын Медведева дружил с двумя своими одногруппниками: Иваном Коптенко-младшим (сыном экс-депутата Верховного Совета СССР Ивана Коптенко, которого издание Проект называло «нефтяником-фарцовщиком») и интеллектуалом Ильей Труфановым (сыном бизнесмена средней руки), которого однокурсники вспоминают как очень остроумного и эрудированого.

После МГИМО Труфанов учился в Лондоне и Париже, сейчас он адвокат-стажер в крупнейшей французской нефтегазовой компании Total Energies (Total). Труфанов одним из первых подписал в конце февраля 2022 года антивоенное письмо выпускников МГИМО.

В старшей школе Труфанов стал встречаться со своей одноклассницей Яной Григорян. Их отношения, рассказывают трое знакомых Труфанова, были очень серьезнымы.

«Они были в одной тусовке и собирались пожениться», — утверждает его однокурсник. Но позже Григорян выбрала другого Илью — Медведева.

По словам одногруппников Медведева и Труфанова, сын бывшего президента «увел у своего лучшего друга девушку» ближе к четвертому курсу — и дружба Труфанова и Медведева это испытание выдержала с трудом.

«Я думаю, Труфанов это проглотил только потому, что понимал: на сына премьера обижаться нельзя», — рассказывает их общий знакомый.

Григорян и Медведев до сих пор вместе. Их отношения знакомый пары описывает как «настоящие»: «Это не фейковая пара, они правда встречаются».

Илья Медведев и Яна Григорян / Фото: ТАСС

Друг семьи Алишер Усманов

«Я не хотел бы работать в крупной госкорпорации. Мне интересно заниматься тем, что интереснее для молодых, — например, сферой технологий», — говорил Илья Медведев в 2016 году в интервью таблоиду Московский комсомолец.

Для первого трудоустройства Медведев действительно выбрал формально частную структуру. Как установили журналисты, сын Дмитрия Медведева в 2016 году, сразу после окончания бакалавриата, начал работать в ООО ВКонтакт, ежемесячно получая чуть больше 100 тысяч рублей. Через год он уволился, а спустя три года — начал работать в ООО Мэйл ру, получая 226 тысяч рублей в месяц. Обе эти компании входят в состав корпорации VK; до 2021 года ее основным акционером был холдинг USM миллиардера Алишера Усманова.

«Илья там работал благодаря имени отца, просто так его точно не взяли бы», — считает источник Медузы и Настоящего Времени, близкий к правительству России.

Источники журналистов, работавшие в VK, подтвердили, что сын Дмитрия Медведева «трудился в компании» — но ни один из них не смог назвать его должность.

«Об этом внутри VK говорили еще пять лет назад, но на работе я его ни разу не видел», — рассказывает бывший топ-менеджер компании. «Я слышал, что он делает для нас какие-то проекты. Говорили, что он работал [в VK], но где и кем — мне узнать не удалось», — добавил бывший сотрудник VK.

Еще семеро бывших и действующих сотрудников VK сказали «Медузе» и Настоящему Времени, что «ни разу не встречали» Илью Медведева в офисе компании. «Такой фамилии — Илья Медведев — нигде не было», — рассказывает журналистам бывший топ-менеджер компании.

При этом два источника «Медузы», до недавнего времени работавшие в VK, рассказали, что Медведев-младший дружит с директором по музыкальным проектам компании Константином Сидорковым, который фотографировался с Путиным и, по рассказам, делал страницу ВК Дмитрия Медведева.

Илья Медведев не только был сотрудником VK, но и мог быть связан с другими проектами Усманова, среди которых строительство башни Империя в Москва-Сити.

Кроме того, в компании, близкой к Усманову после окончания университета работала девушка Ильи Медведева Яна Григорян.

То, что первой работой Ильи Медведева и его девушки оказались структуры, связанные с миллиардером Усмановым, — едва ли случайность, пишет издание. Бизнесмен близок семье Медведевых: в расследовании «Он вам не Димон» оппозионер Алексей Навальный рассказывал, как в 2010-м Усманов подарил президенту Медведеву роскошный особняк в подмосковном поселке Знаменское на Рублевке стоимостью 50 миллионов долларов.

Любовь к вину и бизнесы друзей

Медведев-младшый активно помогал заниматся бизнесом своим друзьям, среди которых его бывшие однокурсники Владимир Федотов и Иван Коптенко, а также девушка последнего, дочь бывшего подмосковного чиновника Кристина Хтей. Как установили журналисты, деловые партнеры друзей Медведева-младшего были напрямую связаны с Медведевым-старшим. Вместе с бывшими партнерами Дмитрия Медведева друзья Ильи создавали звукозаписывающюю студию, инвестиционные компании, строившие футбольные арены и другие.

Среди прочего друг Ильи Медведева Иван Коптенко владеет компанией ООО МФТК, зарегестрированной на вилле Черный лебедь в Петровском парке Москвы, которая принадлежит структурам его отца, Ивана Коптенко-старшего (нефтяника и бывшего депутата Верховного совета России) и Михаила Барсукова (бывшего директора ФСБ).

МФТК, в числе прочего, занимается «торговлей пищевыми продуктами» и «подачей напитков».

Как выяснили журналисты, Илью Медведева и его друзей объединяет любовь, как минимум, к одному напитку — вину. Девушка Медведева Яна Григорян, Иван Коптенко и Кристина Хтей — активные пользователи мобильного приложения для оценки и покупки вина Vivino. В приложении друзья подписаны друг на друга — и еще на два аккаунта.

Один из них, доступ к которому закрыт, называется Il Vino 7. Его зарегистрировал некий Антон Белов. При этом Илья Медведев активен во ВКонтакте под псевдонимом Илья Белов; Il (Ил) в названии «винного» аккаунта может быть отсылкой к первым буквам имени Илья.

Второй (на этот раз открытый) аккаунт, на который подписаны Григорян, Коптенко и Хтей, принадлежит Афанасию Медведеву — так звали прадеда Ильи Медведева. Выставляя оценки маркам вина, Афанасий Медведев сфотографировал большинство из них. В отражении бутылочного стекла можно увидеть молодого брюнета, на его руке — черный силиконовый браслет часов Apple Watch — такие же носит и Илья Медведев.

За четыре года Афанасий Медведев оценил более 70 вин. Среди них есть как относительно недорогие — за 20 евро, так и очень дорогие (4,6 тысячи евро за бутылку).

Интерес к виноделию Илье, возможно, передался от отца: помимо производства собственного самогона бывший президент, предположительно, владеет виноградниками в Тоскане. Сын Дмитрия Медведева помогает отцу «развивать винодельческий бизнес в Краснодарском крае», утверждает знакомый Ильи. Об этом слышал и источник Медузы и Настоящего Времени среди российских сомелье.

«Медведев-младший недавно заинтересовался виноделием», — пояснил собеседник.

Речь идет о винодельне Скалистый берег, расположенной в Краснодарском крае рядом с Анапой. Газета Собеседник утверждала, что Дмитрий Медведев владеет ею через фонд своего однокурсника по юрфаку Ленинградского университета Илью Елисеева; об этом же говорится и в расследовании Навального Он вам не Димон.

Без дружеской поддержки Илья не обходится: на винодельне Скалистый берег работает Кристина Хтей, о чем свидетельствуют утечки в налоговых базах. Кристина Хтей входит в «ближний круг» Ильи Медведева: в тусовку «ее ввел Федотов, с которым она вместе училась в МГУ», объясняет собеседник Медузы и Настоящего Времени, знакомый с Хтей.

Закадычные друзья Медведева проводят время не только на фестивалях в Сочи и винодельнях, но и в роскошной загородной резиденции на Рублевском шоссе.

Дом на Рублевке и тесты на коронавирус для гостей

Участок Рублевского шоссе, к которому примыкает поселок Горки-9 с обеих сторон обнесен шестиметровым железным забором. Горки-9 — это президентская резиденция, которую Дмитрий Медведев сохранил при себе и в должности премьера, и в должности замглавы Совбеза.

Именно в этой резиденции в апреле 2011 года президент России Медведев неожиданно подписал указ об увольнении спецпредставителя по энергетике Игоря Юсуфова, вместе с которым работал в «Газпроме» с начала нулевых. Юсуфов тогда утверждал, что личных и деловых отношений с президентом у него нет.

Но, как выяснили Настоящее Время и Медуза, Юсуфова с Дмитрием Медведевым связывают вполне коммерческие дела — связанные с домами в элитном поселке Сосны-15, который находится напротив резиденции бывшего премьера.

Внутри этого расскошного поселка находится трехэтажный дом площадью более полутора тысяч квадратных метров — с подземным этажом, каминным залом, бассейном, сауной, тренажерным залом и собственным участком леса, облагороженным ландшафтным дизайнером. Впервые этот дом появился в каталогах недвижимости в 2005 году. Тогда он стоил пять миллионов долларов и назывался одним из самых дорогих коттеджей Подмосковья.

Поселок Медведевых в Соснах-15 / Фото: Фото з супутника Google Earth

В 2009-м коттедж купила компания Новоэнерго, связанная с Игорем Юсуфовым и его сыном Виталием. 7 апреля 2011 года, всего за сутки до увольнения Игоря Юсуфова с поста спецпредставителя президента, Новоэнерго продала дом компании Техинпро. Сумма этой сделки не разглашалась. Именно на компанию Техинпро предположительно регистрируется недвижимость, которой пользуется сам Дмитрий Медведев.

Этой же компании принадлежат и участки винодельни Скалистый берег, которой управляет Илья Медведев, а также 76% акций этой компании.

Расследоватили установили, что гости упомянутого коттеджа в Соснах-15, среди которых друзья семьи Медведевых и сына экс-премьера, врачи и священники, в 2021 году сдавали тесты на коронавирус для визита к Медведевым. Среди них и девушка Ильи Медведева Яна Григорян, его бывший однокурсник Иван Коптенко, девушка Коптенко Кристина Хтей и Владимир Федотов.

Партия вина

Наконец, рассказывает издание, в конце июня 2022 года, в разгар войны, прежде не слишком публичный и не проявлявший политических амбиций любитель дорогого вина Илья Медведев вдруг предстал в неожиданном качестве: он стал членом партии Единая Россия (рукой в часах Apple Watch приняв партийный билет у генсека Андрея Турчака). Событие получилось более чем символичным: Илья — сын председателя партии и замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, старого соратника Путина, Андрей Турчак — сын бывшего заместителя Путина Анатолия Турчака.

Фото: Единая Россия

Торжественное вручение партбилета состоялось через две недели после того, как в СМИ разлетелся слух о том, что Илье Медведеву аннулировали визу, по которой он якобы жил в США.

Независимого подтверждения этим сведениям с тех пор не нашлось, но спустя два дня Дмитрий Медведев разразился гневным постом о том, как Запад незаконно наказывает родственников российских чиновников — и сравнил этот подход с принципами работы итальянской мафии.

Однопартийцы Медведева, опрошенные журналистами, публичное вручение партбилета в неофициальных беседах объясняют именно необходимостью опровергнуть опасные сплетни: мол, заместителю председателя Совбеза Медведеву «надо было показать, что верно служит Родине и режиму» не только он сам, но и его сын.

Известна как минимум еще одна история, когда Дмитрий Медведев привлек близкого человека, чтобы публично ответить на слухи, обсуждаемые в СМИ и соцсетях. Летом 2022 года, после публикации центра «Досье» о том, что Светлана Медведева якобы ушла от мужа, Медведев выложил видеоролик, где они с женой поздравляют россиян с днем любви, семьи и верности.

Как бы то ни было, четкого плана партийной работы у молодого политика Ильи Медведева на момент прихода в Единую Россию явно не было, пишут журналисты. В своей благодарственной речи в день вступления в партию он одновременно пообещал заниматься и здравоохранением, и образованием, и детским спортом, и «цифровой трансформацией».

Спустя два месяца конкретики о деятельности Медведева-младшего в Единой России не прибавилось. Два собеседника журналистов в «партии власти», что на общих мероприятиях Илью не видели и чем он занят в Единой России, им неизвестно. Официально в партии заявили, что «пока о проектах говорить рано» и «Илья Медведев еще думает».

Илью Медведева в партию «вступил» его отец, и это «большая ошибка», уверен собеседник Медузы и Настоящего Времени, близкий к правительству России. «Медведев-младший в политике ничего не понимает, а любому бизнесу, которым он хочет заниматься, партия сейчас только повредит», — разъясняет он.

Сам Дмитрий Медведев не часто публично высказывался о своем сыне и его жизни. В одном из интервью Комсомольской правде в 2020 году бывший президент так говорил об Илье: Он взрослый человек уже … Он пытается заниматься частными бизнес-проектами, в том числе в сфере цифровой экономики. Ну, такими вещами, которые сейчас очень популярны у молодежи — стартапами. Причем занимается этим сам и занимается с удовольствием. Особых успехов пока я у него не видел, но, надеюсь, что все еще впереди.

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