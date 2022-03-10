Глава НАПК написал Шойгу письмо с благодарностью «за коррупцию в российской армии» 10 марта, 23:38 Цей матеріал також доступний українською В НАПК прикрепили к письму фото картонных лотков от яиц на танках Т-72 и Т-80 (Фото:nazk.gov.ua)

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков отправил министру обороны РФ Сергею Шойгу письмо-благодарность за коррупцию в российской армии.

Как сообщает пресс-службу НАПК, в письме Новиков поблагодарил Шойгу «за неоценимый вклад в то, что российские средства и ресурсы для нападения на Украину были разворованы еще на этапе их накопления на границе».



Глава агентства упомянул такие свидетельства влияния коррупции на состояние армии страны-агрессора (фото прикреплены к письму):

защита российских танков Т-72 и Т-80 картонными лотками от яиц;

картон вместо бронированных пластин в бронежилетах, которые носили члены экипажа захваченного российского бронеавтомобиля Барнаул-Т;

обеспечение российских военных сухпайками, срок годности которых истек в 2015 году;

использование гражданского грузовика ЗИЛ-130 для перевозки личного состава:

«Агентство выражает глубокую благодарность за использование для передвижения личного состава ЗИЛ-130, аналогов которому в мире нет. Кроме очевидного комфорта, который испытывают российские военные в открытом кузове при украинских мартовских морозах, скорость передвижения этого транспортного средства, а также яркий аквамариновый цвет кузова, позволяют силам местной территориальной обороны эффективно проходить тренировочную подготовку по эксплуатации современного вооружения…», — сказано в письме.

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