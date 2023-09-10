Будет считаться нелегальным импортом. У россиян будут конфисковывать автомобили и все ценные вещи при въезде в ЕС

10 сентября, 19:25
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Евросоюз (Фото:REUTERS/Francois Lenoir)

Евросоюз (Фото:REUTERS/Francois Lenoir)

У граждан страны-агрессора РФ, которые будут пытаться пересечь границу с ЕС, могут конфисковывать собственные автомобили, смартфоны, ноутбуки и другие вещи. Такие правила вступили в силу после продления санкций ЕС против России в июле 2023 года.

Об этом говорится в разъяснении Европейской комиссии.

Согласно документу, если гражданин РФ въезжает на собственном автотранспорте, то теперь по нормативам ЕС это будет считаться нелегальным импортом. Соответственно, такой транспорт будет конфискован вне зависимости от того, с какими целями и на какой срок ввозится автомобиль.

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Также в разъяснении Еврокомиссии указано, что у граждан страны-агрессора могут изъять косметику, чемоданы, ноутбуки и мобильные телефоны.

Жителям РФ, которые хотят въехать в ЕС, запрещено ввозить такие категории товаров:

  • товары из кожи и меха;
  • полудрагоценные и драгоценные камни;
  • туалетная бумага, шампуни и зубные пасты;
  • фотокамеры.

Запрет также распространяется на ввоз прицепов и полуприцепов для перевозки любых грузов, а также транспортировку и использование яхт.

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21 июня послы стран Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против страны-агрессора России. 30 июня Еврокомиссия приняла решение продлить санкции против России еще на полгода за ведение агрессивной войны против Украины.

20 июля Совет Европы продлил срок действий санкций против РФ до января 2024 года. Под ограничения и запреты попали сферы торговли, финансов, промышленность, транспорт, предметы роскоши, импорт и транспортировка нефти, технологии и товары двойного назначения.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Еврокомиссия Граждане РФ Санкции против России Санкции Запада Война России против Украины

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