США и Канада ввели новые санкции против России. Ограничения коснулись банков и военно-промышленного комплекса 20 июля, 18:28 Под санкции США и Канады попали российские банки, физические лица, а также отдельные предприятия (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США и Канада в четверг, 20 июля, расширили санкции против страны-агрессора России. Под ограничения попали российские банки, физические лица, а также компаний, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.

Минфин США сообщает, что американские санкции затронули советника по корпоративному развитию компании Яндекс Алексея Кудрина и гендиректора Алросы Павла Мариничева. Также в список попали врио губернатора Смоленской области Василий Анохин и замглавы ФСБ Сергей Королев.

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Также в санкционный список США попали:

АО Тинькофф Банк;

Банки Солидарность и Юнистрим;

Климовский специализированный патронный завод;

Казанский Государственный Казенный Пороховой Завод;

Конструкторское бюро Арсенал им. Фрунзе.

Пресс-служба правительства Канады сообщает, что в санкционный список попали 21 организация и 20 физических лиц.

Канадские санкции затронули следующие компании:

Русская Весна;

АО Тинькофф Банк;

ТЕЛЕ2;

МТС;

Мегафон;

Яндекс Pay;

Карта Мир;

Билайн;

М-Финанс;

Московское городское казачье общество;

Лахта Парк Премиум;

Лахта Плаза;

Лахта Парк;

SMT-iLogic;

Африка Политология;

Хартия Зеленый свет Москва;

Хартия Грин Лайт;

Девайс Консалтинг;

Акционерное общество Прайм Секьюрити энд Девелопмент;

ОАО Родина;

Банк Точка.

Ранее Совет Европы продлил санкции против страны-агрессора РФ на полгода.

Также 20 июля Великобритания ввела новые санкции против россиян. В список попали лица, которые связаны с ЧВК Вагнер.