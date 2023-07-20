США и Канада ввели новые санкции против России. Ограничения коснулись банков и военно-промышленного комплекса

20 июля, 18:28
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Под санкции США и Канады попали российские банки, физические лица, а также отдельные предприятия (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Под санкции США и Канады попали российские банки, физические лица, а также отдельные предприятия (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США и Канада в четверг, 20 июля, расширили санкции против страны-агрессора России. Под ограничения попали российские банки, физические лица, а также компаний, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.

Минфин США сообщает, что американские санкции затронули советника по корпоративному развитию компании Яндекс Алексея Кудрина и гендиректора Алросы Павла Мариничева. Также в список попали врио губернатора Смоленской области Василий Анохин и замглавы ФСБ Сергей Королев.

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Также в санкционный список США попали:

  • АО Тинькофф Банк;
  • Банки Солидарность и Юнистрим;
  • Климовский специализированный патронный завод;
  • Казанский Государственный Казенный Пороховой Завод;
  • Конструкторское бюро Арсенал им. Фрунзе.

Пресс-служба правительства Канады сообщает, что в санкционный список попали 21 организация и 20 физических лиц.

Канадские санкции затронули следующие компании:

  • Русская Весна;
  • АО Тинькофф Банк;
  • ТЕЛЕ2;
  • МТС;
  • Мегафон;
  • Яндекс Pay;
  • Карта Мир;
  • Билайн;
  • М-Финанс;
  • Московское городское казачье общество;
  • Лахта Парк Премиум;
  • Лахта Плаза;
  • Лахта Парк;
  • SMT-iLogic;
  • Африка Политология;
  • Хартия Зеленый свет Москва;
  • Хартия Грин Лайт;
  • Девайс Консалтинг;
  • Акционерное общество Прайм Секьюрити энд Девелопмент;
  • ОАО Родина;
  • Банк Точка.
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Также 20 июля Великобритания ввела новые санкции против россиян. В список попали лица, которые связаны с ЧВК Вагнер.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Россия Канада Санкции против России Санкции США Санкции Запада Западные санкции

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