США и Канада ввели новые санкции против России. Ограничения коснулись банков и военно-промышленного комплекса
Под санкции США и Канады попали российские банки, физические лица, а также отдельные предприятия (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)
США и Канада в четверг, 20 июля, расширили санкции против страны-агрессора России. Под ограничения попали российские банки, физические лица, а также компаний, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.
Минфин США сообщает, что американские санкции затронули советника по корпоративному развитию компании Яндекс Алексея Кудрина и гендиректора Алросы Павла Мариничева. Также в список попали врио губернатора Смоленской области Василий Анохин и замглавы ФСБ Сергей Королев.
Также в санкционный список США попали:
- АО Тинькофф Банк;
- Банки Солидарность и Юнистрим;
- Климовский специализированный патронный завод;
- Казанский Государственный Казенный Пороховой Завод;
- Конструкторское бюро Арсенал им. Фрунзе.
Пресс-служба правительства Канады сообщает, что в санкционный список попали 21 организация и 20 физических лиц.
Канадские санкции затронули следующие компании:
- Русская Весна;
- АО Тинькофф Банк;
- ТЕЛЕ2;
- МТС;
- Мегафон;
- Яндекс Pay;
- Карта Мир;
- Билайн;
- М-Финанс;
- Московское городское казачье общество;
- Лахта Парк Премиум;
- Лахта Плаза;
- Лахта Парк;
- SMT-iLogic;
- Африка Политология;
- Хартия Зеленый свет Москва;
- Хартия Грин Лайт;
- Девайс Консалтинг;
- Акционерное общество Прайм Секьюрити энд Девелопмент;
- ОАО Родина;
- Банк Точка.
Ранее Совет Европы продлил санкции против страны-агрессора РФ на полгода.
Также 20 июля Великобритания ввела новые санкции против россиян. В список попали лица, которые связаны с ЧВК Вагнер.