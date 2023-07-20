До 31 января 2024 года. Совет ЕС продлил санкционные ограничения против России 20 июля, 15:46 Совет ЕС продлил санкции против РФ еще на полгода (Фото:REUTERS/Ив Герман)

Совет Европы пролонгировал санкции против страны-агрессора РФ сроком на полгода, которые направлены против отдельных секторов экономики России.

Об этом говорится в пресс-релизе Европейской комиссии.

В мотивационной части указано, что эти санкции являются продолжением ограничений против РФ с 2014 года за дестабилизацию ситуации в Украине. Позже ограничения были расширены в феврале 2022 года «за неспровоцированную и неоправданную военную агрессию РФ против Украины».

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В пресс-релизе указано, что санкционный режим будет сохранен до 31 января 2024 года, в котором под ограничения и запреты попадут такие сектора активности страны-агрессора:

сферы торговли и финансов;

технологии и товары двойного назначения;

промышленность, транспорт и предметы роскоши ( яхты, виллы и т. д. );

яхты, виллы ); запрет на импорт и транспортировку сырой нефти ( в частности морем);

в частности морем); ограничение покупки нефтепродуктов из России в ЕС;

отключение нескольких российских банков от SWIFT;

прекращение деятельности и действия лицензий российских медиа, которые поддерживаются Кремлем.

Кроме того, в пресс-релизе говорится, что были приняты конкретные меры, которые призваны укрепить способность ЕС «противодействовать обходу санкций» со стороны РФ.

21 июня послы стран Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против страны-агрессора России. 30 июня Еврокомиссия приняла решение продлить санкции против России еще на полгода за ведение агрессивной войны против Украины.