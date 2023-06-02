ЕС смягчит ограничения в 11-м пакете санкций против России — Bloomberg

2 июня, 01:23
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Евросоюз готовит 11-й пакет санкций против России (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз готовит 11-й пакет санкций против России (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз решил смягчить ряд предложений для 11-го пакета санкций против страны-агрессора России, сообщает агентство Bloomberg в четверг, 1 июня.

Как пишет Bloomberg, в начале мая Еврокомиссия выдвинула ряд предложений по новому пакету санкций, которые касались решения проблемы обхода санкций и закрытия лазеек для страны-террориста. Пакет хотели согласовать во время саммита Большой семерки в Японии 19−21 мая, но не успели из-за «вопросов, поднятых государствами-членами».

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По данным агентства, один из вопросов, которые вызывают обеспокоенность, — механизм против третьих стран, делающих недостаточно для того, чтобы помешать России обходить санкции. В рамках этого механизма в Еврокомиссии предлагали вводить целевые экспортные ограничения на ключевые товары, но по итогам переговоров его решили смягчить.

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Собеседники Bloomberg на условиях анонимности заявили, что некоторые страны, в том числе Германия, выступают за то, чтобы ограничения вводили не против стран, а сначала против компаний. Венгрия и Греция настаивают на том, чтобы некоторые компании исключили из украинского списка международных спонсоров войны — по данным агентства, «обсуждения продолжаются».

«По словам людей, знакомых с последними вариантами обсуждаемых документов, вероятно, частичной отмене подвергнется план запретить кораблям, которые перевозят подсанкционные товары, заходить в порты ЕС. Ограничения, связанные с перегрузкой товаров с судна на судно или судами, которые отключают транспондеры, будут вводить с 30-дневной отсрочкой», — пишет Bloomberg.

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В материале также сказано, что другие страны обеспокоены предложениями ввести торговые ограничения против нескольких китайских компаний, которые подозревают в поставках запрещенных товаров стране-агрессору.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Евросоюз Еврокомиссия Санкции против России Bloomberg Санкции Запада Санкции ЕС Санкции Война России против Украины

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