Усилят давление на Путина. Союзники Украины будут бороться с лазейками в санкциях против России — Bloomberg 3 мая, 09:45 По данным Bloomberg, союзники Украины будут бороться с лазейками в санкциях против России (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые санкции против РФ, чтобы попытаться ужесточить давление на российскую экономику сообщают люди, знакомые с вопросом, пишет Bloomberg.

В статье сказано, что пакеты мер будут применяться по отдельности, но при этом координироваться. Главная цель — закрыть лазейки в существующих санкциях и бороться с обходом санкций в целом.

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«Планы будут обнародованы на встрече лидеров G7 в Японии в конце этого месяца», — говорится в материале.

Bloomberg пишет, что многочисленные санкции и другие экономические ограничения, введенные против Москвы после ее полномасштабного вторжения в Украину, ударили по российской экономике, но не нанесли нокаутирующего удара, а Путин не подает признаков прекращения войны.

Саммит Большой семерки станет форумом для обсуждения того, что сработало и какие варианты остаются в плане дальнейшего давления на российскую экономику.

«Однако, учитывая, что значительная часть торгового и финансового секторов России уже попала под санкции, найти новые области для существенного сокращения возможностей Путина финансировать свою войну будет нелегко», — сказано в статье.