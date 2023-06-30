Еврокомиссия продлила санкции против РФ еще на полгода за агрессию в Украине 30 июня, 16:00 Флаги Европейского Союза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Еврокомиссия приняла решение продлить санкции против России еще на полгода за ведение агрессивной войны против Украины. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter.

Джозвяк добавил, что Венгрия подала запрос на оценку влияния санкций, но все же согласилась дать «зеленый свет», принимая во внимание оценку Еврокомиссии по санкциям, которая скоро появится.

Видео дня

Ранее агентство Bloomberg писало, что США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые санкции против РФ, чтобы усилить давление на российскую экономику.

Однако позже Евросоюз решил смягчить ряд предложений для 11-го пакета санкций против России.

В материале сказано, что некоторые страны обеспокоены предложениями ввести торговые ограничения против нескольких китайских компаний, которые подозревают в поставках запрещенных товаров стране-агрессору.

Также Германия и несколько других стран, выступали за то, чтобы ограничения вводили не против стран, а против компаний.

Венгрия и Греция настаивали на том, чтобы некоторые их компании исключили из украинского списка международных спонсоров войны.

21 июня послы стран Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против страны-агрессора.

В пакет вошли меры, которые должны помешать России обходить санкции.