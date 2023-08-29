«Никто не хочет держать рубли». Россия проигрывает финансовую войну с Западом: что на это указывает — эксперт Atlantic Council

29 августа, 15:21
NV Премиум
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Мужчина возле пункта обмена валют в Москве (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Мужчина возле пункта обмена валют в Москве (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

На фоне вероятного убийства Евгения Пригожина и новой волны украинских атак по российским военным целям финансовая уязвимость России становится все более ощутимым и весомым фактором большой войны, которую развязал Владимир Путин.

Об этом в своей колонке пишет Дайан Фрэнсис, редактор канадского National Post, старший научный сотрудник Atlantic Council.

Она отмечает, что в течение последних 18 месяцев «специальная военная операция» Владимира Путина «разрушила российскую бизнес-модель».

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Редактор: Инна Семенова

Теги:   Россия Финансы Санкции против России Рубль Санкции Запада Мнение колумниста NV Война России против Украины

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