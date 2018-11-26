26 ноября 2018, понедельник

Самолет-разведчик США вошел в акваторию Черного моря

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Самолет направляется к побережью оккупированного Россией Крыма (иллюстративное фото)
Фото: Wikiwand

Самолет направляется к побережью оккупированного Россией Крыма (иллюстративное фото)

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V с позывным BASTE41 вошел в акваторию Черного моря.

Как сообщает Украинский милитарный портал, в 7:50 по киевскому времени самолет взлетел с авиабазы Суда бей на острове Крит в Греции.

Американский самолет направляется к побережью оккупированного Россией Крыма.

Boeing RC-135 - большой разведывательный самолет, который используется ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

За основу самолета взято Boeing C-135 Stratolifter, с использованием оборудования General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems и L-3 Communications.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины   во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии .

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыла Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Из-за действий РФ в Украине провели экстренное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток . Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

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