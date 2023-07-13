Российские хакеры слили секретные данные о подготовке саммита НАТО. В Литве начали расследование 13 июля, 09:09 Саммит НАТО в Вильнюсе (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Связанная с Россией хакерская группа From Russia with Love опубликовала конфиденциальную информацию о подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе в среду вечером, 12 июля. Об этом сообщает литовский портал 15min.



Как пишет издание, всего в утечке 29 файлов, в которых есть различная информация об охране лидеров НАТО, слайды, презентации, протоколы, программное обеспечение и имена военных.

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Также в них говорится о проверке учреждений и «активов», расположенных на территории Литвы. Часть из них была обозначена как входящая в «зону риска» — это охарактеризовали как неприемлемый уровень угрозы, отмечает 15min.



В утечке сказано, что безопасность на саммите обеспечивала снайперская группа министерства внутренних дел Литвы и личные данные 17 сотрудников якобы есть в документах. Дополнительно опубликовали имена тех, кто отвечал за обмен разведданными с разведывательными службами НАТО в стране и за моделирование возможных угроз безопасности участников саммита. Кроме этого, слили маршруты передвижения делегаций НАТО с подробным описанием улиц и направлений.

Спикер Департамента государственной безопасности Литвы Аурелия Верникайте подтвердила в комментарии изданию хакерскую атаку.

«Ситуация известна, и инцидент расследуется в сотрудничестве с соответствующими органами», — сказала она.

Саммит НАТО в Вильнюсе: что получила Украина

11−12 июля в Вильнюсе прошел саммит НАТО, в котором приняли участие лидеры 31 страны, а также делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней ранее согласилась Турция).

В финальном коммюнике лидеров НАТО, которое опубликовали вечером 11 июля, сказано, что Украина получит приглашение в Альянс, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия». Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сможет вступить в НАТО без ПДЧ.

На второй день, 12 июля, лидеры Большой семерки подписали декларацию о поддержке Украины, которая предусматривает долгосрочные гарантии безопасности. Также ряд стран анонсировали предоставление Киеву еще больше оружия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе хорошие, «но если бы было приглашение в НАТО — они были бы идеальны». Перед этим по дороге в Вильнюс он резко раскритиковал страны, которые обсуждали формулировки относительно приглашения Украины в Альянс, а не ее членства, и предлагают «условия» для этого приглашения.