«Готов дать 99%». Вместо Путина в параде в Москве участвовал двойник — Дикий 10 мая, 16:42 Вместо Владимира Путина на параде в Москве был двойник, считает Евгений Дикий (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в эфире Radio NV заявил, что в параде к 9 мая в Москве почти наверняка участвовал не российский диктатор Владимир Путин, а его двойник.

«Готов дать 99%, что Владимир Владимирович был там представлен в виде двойника. Хотя бы потому, что сидел он там вместе с ветеранами на таком расстоянии, на котором действительно настоящего Путина давно не видели ни с кем», — сказал Дикий в интервью Radio NV.

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Экс-командир роты батальона Айдар напомнил о встречах, которые Путин проводит за очень длинным столом, «чтобы случайно какую-то заразу не подцепить».

«А здесь он прямо на одной трибуне среди „дедушек“. Скорее всего, был актер в его роли», — добавил он.

19 апреля секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на оккупированных территориях в Луганской и Херсонской областях Украины находился не Путин, а один из его двойников.

О том, что Путин использует нескольких двойников, ранее говорил руководитель ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов.

26 апреля представитель прессслужбы ГУР Украины Андрей Юсов в интервью Radio NV заявил, что использование двойников российским диктатором Владимиром Путиным стало очевидным.