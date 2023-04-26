Использование двойников Путиным стало очевидным — спикер ГУР 26 апреля, 17:46 В ГУР считают очевидным, что недавно на оккупированные территории Украины ездил двойник Путина (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Представитель пресс-службы ГУР Украины Андрей Юсов в интервью Radio NV заявил, что использование двойников российским диктатором Владимиром Путиным стало очевидным.

В эфире Radio NV Юсов не согласился с тем, что это таблоидная тема и отметил, что она публично обсуждается на экспертных и медийных уровнях и в Украине, и за рубежом.

"Слишком много прямых и косвенных доказательств, свидетельств, что действительно эта технология двойников используется", - сказал представитель ГУР.

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Он привел пример последнего тура российского диктатора по оккупированным территориям Украины, отметив, что есть много "неопровержимых аргументов" в пользу того, что там на самом деле был не он.

«Трудно представить, что один и тот же человек одновременно может в Кремле сидеть за многометровым столом, [на расстоянии] от своих коллег, сотрудников и приспешников; и тот же человек из старушки Тойоты где-то на оккупированной Херсонщине выбегает и [находится] в близком контакте с чужими посторонними людьми. Таких улик очень и очень много. Технология двойников используется. Но в последнее время она стала настолько очевидна, что перестает срабатывать», — заявил Юсов.

То, что об этом прямо не заявляют представители русской элиты, он сравнил со сказкой Голый король.

«Исключительно по этой сказке сегодня и живет так называемая Российская Федерация. Король у них голый, многие видят это, но тщательно делают вид, что все хорошо, пытаются жить как раньше. Как раньше точно уже нет и не будет», — сказал представитель ГУР.

Юсов также рассказал, что российские представители военно-политического руководства и бизнес-элит, пытающиеся выходить на связь с ГУР, «подтверждают технологию использования двойников» непублично, потому что боятся за себя.

19 апреля секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на оккупированных территориях в Луганской и Херсонской областях Украины находился не Путин, а один из его двойников.

О том, что Путин использует нескольких двойников, ранее говорил руководитель ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов.

