«В особых случаях»: Путин использует несколько двойников — глава ГУР

31 октября, 14:49
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В ГУР считают, что двойников у Владимира Путина, по меньшей мере, трое (Фото:gur.gov.ua)

В ГУР считают, что двойников у Владимира Путина, по меньшей мере, трое (Фото:gur.gov.ua)

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор в целях безопасности использует двойников.

Об этом он рассказал в интервью британскому изданию Daily Mail.

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По словам Буданова, двойников, которые используются «в особых случаях», у главы кремлевского режима может быть, по меньшей мере, трое.

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«Мы знаем о трех постоянно появляющихся лицах, но, сколько их, мы не знаем. Они все делали пластические операции, чтобы быть похожими. Единственное, что их выдает, это рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека», — пояснил начальник ГУР.

В то же время, использует ли Путин своих двойников для публичных мероприятий, Буданов не уточнил.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Двойник ГУР Кирилл Буданов Война России против Украины

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