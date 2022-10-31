«В особых случаях»: Путин использует несколько двойников — глава ГУР 31 октября, 14:49 В ГУР считают, что двойников у Владимира Путина, по меньшей мере, трое (Фото:gur.gov.ua)

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор в целях безопасности использует двойников.

Об этом он рассказал в интервью британскому изданию Daily Mail.

По словам Буданова, двойников, которые используются «в особых случаях», у главы кремлевского режима может быть, по меньшей мере, трое.

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«Мы знаем о трех постоянно появляющихся лицах, но, сколько их, мы не знаем. Они все делали пластические операции, чтобы быть похожими. Единственное, что их выдает, это рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека», — пояснил начальник ГУР.

В то же время, использует ли Путин своих двойников для публичных мероприятий, Буданов не уточнил.