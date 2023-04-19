Никакого Путина в Херсонской области не было — Данилов 19 апреля, 21:26 Кукла Путина на Кельнском карнавале, 14 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

На временно захваченные украинские территории в Херсонской и Луганской областях приезжал не российский диктатор Путин, а его двойник. Такое мнение высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона в среду, 19 апреля.

«Никакого Путина там не было. Чтобы пообщаться с настоящим Путиным, вы должны минимум 10−14 дней провести на карантине… Был обычный двойник, который у него не один, это известная вещь… Никаких экспромтов там уже давно нет», — сказал Данилов.



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О том, что Путин использует нескольких двойников, ранее говорил руководитель ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов.

18 апреля в Кремле заявили, что Путин якобы посетил временно захваченные Россией украинские территории в Херсонской и Луганской областях, где встретился с оккупантами. Журналисты пришли к выводу, что диктатор мог приехать туда еще на прошлой неделе, а не в понедельник, как утверждает кремлевский режим.



По данным журналистов и OSINT-аналитиков, видео в Херсонской области было записано за 150 км от линии фронта, а так называемый штаб группировки войск Днепр находится в селе Счастливцево на Арабатской стрелке.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал приезд Путина "спецтуром автора массовых убийств по оккупированным и разрушенным территориям".

Президент Владимир Зеленский 18 апреля посетил позиции защитников Украины на передовой в Авдеевке.