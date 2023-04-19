Никакого Путина в Херсонской области не было — Данилов

19 апреля, 21:26
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Кукла Путина на Кельнском карнавале, 14 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Кукла Путина на Кельнском карнавале, 14 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

На временно захваченные украинские территории в Херсонской и Луганской областях приезжал не российский диктатор Путин, а его двойник. Такое мнение высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона в среду, 19 апреля.

«Никакого Путина там не было. Чтобы пообщаться с настоящим Путиным, вы должны минимум 10−14 дней провести на карантине… Был обычный двойник, который у него не один, это известная вещь… Никаких экспромтов там уже давно нет», — сказал Данилов.

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О том, что Путин использует нескольких двойников, ранее говорил руководитель ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов.

18 апреля в Кремле заявили, что Путин якобы посетил временно захваченные Россией украинские территории в Херсонской и Луганской областях, где встретился с оккупантами. Журналисты пришли к выводу, что диктатор мог приехать туда еще на прошлой неделе, а не в понедельник, как утверждает кремлевский режим.

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Путин высаживается с вертолета во время посещения оккупированной Херсонской области. Обнародовано 18 апреля 2023 года (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS) Куда и зачем на самом деле приезжал диктатор. Семь выводов о странном визите Путина на оккупированные территории Украины

По данным журналистов и OSINT-аналитиков, видео в Херсонской области было записано за 150 км от линии фронта, а так называемый штаб группировки войск Днепр находится в селе Счастливцево на Арабатской стрелке.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал приезд Путина "спецтуром автора массовых убийств по оккупированным и разрушенным территориям".

Президент Владимир Зеленский 18 апреля посетил позиции защитников Украины на передовой в Авдеевке.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин СНБО Луганская область Херсонская область Российская пропаганда Алексей Данилов Война России против Украины

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