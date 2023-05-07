Удержание Бахмута было ключевым моментом для подготовки контрнаступления ВСУ — заместитель министра обороны 7 мая, 21:01 Украинские военные в Бахмуте (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что держание Бахмута в Донецкой области было ключевым моментом для подготовки контрнаступления Украины. Это позволило диктовать условия на фронте и сокращать военные ресурсы России.

Об этом Гаврилов рассказал в интервью изданию The Independent.



По его словам, ситуация в Бахмуте оставила настроения среди российских офицеров на «очень низком уровне».

«Удерживая Бахмут, Украина показала, что российская военная машина не такого уровня, как мы наблюдали год назад, когда Россия начала полномасштабное вторжение», — отметил Гаврилов.

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Он подчеркнул, что рано или поздно для России все неизбежно закончится катастрофой.

«Бахмут продемонстрировал не только нам в Украине, но и врагу, что для России нет военного решения в этой войне. Что еще хуже, в конце этой войны Россию ждет военная катастрофа, и мы скоро это увидим», — добавил Гаврилов.