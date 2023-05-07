Удержание Бахмута было ключевым моментом для подготовки контрнаступления ВСУ — заместитель министра обороны

7 мая, 21:01
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Украинские военные в Бахмуте (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украинские военные в Бахмуте (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что держание Бахмута в Донецкой области было ключевым моментом для подготовки контрнаступления Украины. Это позволило диктовать условия на фронте и сокращать военные ресурсы России.

Об этом Гаврилов рассказал в интервью изданию The Independent.

По его словам, ситуация в Бахмуте оставила настроения среди российских офицеров на «очень низком уровне».

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«Удерживая Бахмут, Украина показала, что российская военная машина не такого уровня, как мы наблюдали год назад, когда Россия начала полномасштабное вторжение», — отметил Гаврилов.

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Он подчеркнул, что рано или поздно для России все неизбежно закончится катастрофой.

«Бахмут продемонстрировал не только нам в Украине, но и врагу, что для России нет военного решения в этой войне. Что еще хуже, в конце этой войны Россию ждет военная катастрофа, и мы скоро это увидим», — добавил Гаврилов.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Министерство обороны Украины Бахмут Контрнаступление Война России против Украины

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