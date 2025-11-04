Генштаб Польши предупредил о попытках России посеять антиукраинские настроения в стране

В контексте возможных мирных переговоров, направленных на завершение войны РФ против Украины, в Польше наблюдается активизация психологических операций, направленных против Украины. Об этом 3 ноября сообщили в Генштабе ВС Польши.

Российская пропаганда пытается посеять страх и недоверие, связанные с «нахождением украинцев в Польше». Одновременно ведутся действия, призванные разрушить положительные эмоциональные связи между поляками и украинцами, а также активно разжигаются антиукраинские настроения, отметили в Генштабе.

Реклама

Там добавили, что такие действия проявляются как в физических провокациях — поджогах автомобилей с украинскими номерами, порче или зарисовке антивоенных муралов, — так и в информационном пространстве, в частности в социальных сетях и на сайтах, где распространяется язык вражды в отношении украинцев.

Рост антиукраинских проявлений особенно заметен в местах, где расположены узлы помощи по переправке оружия или поддержке для Вооруженных сил Украины, например в Гдыне и Гданьске.

В Генштабе отметили, что эти события следует понимать как элемент гибридных действий России, направленных не только против Украины, но и против ее союзников. Главная цель таких операций — вызвать среди поляков «страх и ощущение угрозы», якобы связанной с присутствием украинцев в стране.

Страна-агрессор Россия использует это для построения нарратива, что война против Украины якобы является «возмездием» за исторические события (Волынскую трагедию), что должно оправдать агрессию и создать у поляков иллюзию общних интересов с Россией. Пропаганда пытается показать «украинцев как большую угрозу для Польши, чем Россия».

Так Москва стремится перенаправить негативные эмоции на Украину, чтобы «польские граждане, желая вернуться в свою зону комфорта, могли давить на правительство, чтобы то принимало решения, противоречащие государственной политике», подчеркнули в Генштабе.

В ведомстве отметили, чтобы противостоять таким действиям, важно не поддаваться эмоциям, ведь они сознательно провоцируются. Такие инциденты являются частью «саботажных действий, входящих в сферу скоординированных действий российских служб».

Генштаб ВС Польши отметил, что «нужно помнить, что агрессор находится на востоке — и это Россия», а также «любое отдаление Польши от Украины облегчает России ведение войны».

Все действия или высказывания, которые подрывают поддержку Украины — информационные, эмоциональные или политические, — фактически способствуют российской агрессии, добавили там.

23 октября сообщалось, что в Польше арестовали гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Его обвиняют в сборе данных о военных объектах страны. По данным прокуратуры, в его телефоне обнаружили фото и координаты критической инфраструктуры польской армии.

21 октября в Польше разоблачили группу, которая, по данным следствия, сотрудничала с российской разведкой и готовила теракты против стран ЕС. Подозреваемые планировали отправить из Польши в Украину посылки со взрывчаткой, но их перехватили румынские спецслужбы. Задержаны несколько граждан Украины.