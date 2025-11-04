Польша хочет построить собственную «стену дронов» в ближайшие месяцы, не дожидаясь совместной инициативы с ЕС

Польша планирует уже в ближайшие месяцы начать создание собственной системы защиты от беспилотников , не дожидаясь совместной инициативы Евросоюза по созданию так называемой «стены дронов».

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, пишет Bloomberg.

Он рассказал, что в этом месяце Минобороны объявит об инвестициях в технологии для обнаружения, глушения и обезвреживания вражеских беспилотников в рамках более широкой программы противовоздушной обороны.

Реклама

Чиновник не уточнил сумму финансирования, но подчеркнул, что по крайней мере половину контрактов должны получить польские компании.

«Мы согласны с идеей усиления обороны неба над всем Европейским Союзом и готовы рассмотреть внешние предложения или решения. Но мы отдаем приоритет национальным проектам», — сказал Томчик.

По его словам, будущая европейская «стена дронов» может в перспективе дополнить польскую систему. Если появятся внешние инструменты, Варшава планирует использовать их максимально эффективно, подчеркнул Томчик.

Он также сообщил, что Польша планирует привлечь средства из новой оборонной кредитной программы ЕС — SAFE — для создания собственного «щита» против беспилотников, однако подробности не раскрыл. Поскольку Польша граничит с Россией, Беларусью и Украиной, она получила наибольшее начальное финансирование в рамках программы — 43,7 миллиарда евро.

По словам Томчика, правительство хочет, чтобы первые элементы системы заработали уже через три месяца после объявления, а полностью завершить ее планируют в течение двух лет.

«Оружие против беспилотников должно быть комплексным. Оно должно состоять из различных сенсоров и эффекторов, которые работают одновременно, сначала выявляя и идентифицируя объекты, а затем нейтрализуя их», — сказал чиновник.

Томчик отметил, что новые проекты по противодействию беспилотникам станут еще одним уровнем в системе противовоздушной обороны Польши. Они дополнят уже установленные комплексы дальнего и среднего радиуса действия. Все это, по его словам, должно обеспечить страну от различных воздушных угроз — самолетов, вертолетов, дронов и крылатых ракет.

Атака российских беспилотников на Польшу 10 сентября — главное

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли российские дроны, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БпЛА были сбиты.

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. Сообщалось, что один из БпЛА упал на жилой дом в Люблинском воеводстве, но впоследствии СМИ сообщили, что повреждения могла вызвать ракета с польского F-16. По данным журналистов, дроны РФ, вероятно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

Варшава созвала срочное заседание правительства и усилила меры безопасности. НАТО в ответ на атаку активировало 4 статью договора, предусматривающую консультации между государствами-членами в случае угрозы одной из сторон.

Инфографика: NV

Польские и европейские власти обвинили РФ в преднамеренной скоординированной атаке и отвергли заявления о причастности Украины. 13 сентября Польша объявила о начале миссии НАТО Восточный дозорный в ответ на атаку БПЛА.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что дроны, которые 10 сентября залетели на территорию Польши, имели техническую возможность нести боеприпасы, но были «холостыми».

27 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 10 сентября в Польшу летели 92 российских дрона, Украина сбила их над своей территорией, однако 19 из них все-таки попали на польскую территорию.