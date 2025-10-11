Втрое больше, чем в прошлом году. Польша заявила о масштабных кибератаках России на критическую инфраструктуру

Польша сообщает о росте кибератак на свою критическую инфраструктуру и обвиняет Россию в этом. Об этом заявил министр цифровых дел страны Кшиштоф Гавковский, пишет Reuters .

Он отметил, что российская военная разведка втрое увеличила ресурсы для кибератак против Польши в этом году.

По его словам, в первые три квартала 2025 года зафиксировано около 170 000 кибератак, значительная часть из которых связана с действиями России, другие — с финансовой мотивацией, в частности кражи и другие киберпреступления.

Польша ежедневно сталкивается с 2000—4000 инцидентов, из которых 700−1000 представляют реальную угрозу или потенциально могут вызвать серьезные проблемы.

Кшиштоф Гавковский отметил, что враждебные государства расширяют сферу атак: если раньше это были водоснабжающие и канализационные системы, то теперь — и энергетический сектор.

Точных данных о методах и масштабах российских действий в польском киберпространстве не приводили, но информация основывается на разведданных польских спецслужб.



Власти Варшавы подчеркивают, что Польша, как активный союзник Украины, стала главной целью РФ среди стран НАТО, и Кремль неоднократно пытался подорвать национальную безопасность страны.

«Российская активность — самая опасная, потому что бьет по критической инфраструктуре, жизненно важной для нормального функционирования», — подчеркнул Гавковский.

Инфографика: NV

Он добавил, что 10 сентября, одновременно с атакой российских дронов, состоялась масштабная кибератака на Польшу — крупнейшая со времени начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году.

Во время этого появилась волна фейков с утверждением, что дроны якобы запустила Украина, для «разжигания конфликта». По словам министра, для этого были повторно активированы боты, которые оставались неактивными месяцами или даже годами.

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли российские дроны, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БпЛА были сбиты.

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. Сообщалось, что один из БпЛА упал на жилой дом в Люблинском воеводстве, но впоследствии СМИ сообщили, что повреждения могла вызвать ракета с польского F-16. По данным журналистов, дроны РФ, вероятно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

27 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 10 сентября в Польшу летели 92 российских дрона, Украина сбила их над своей территорией, однако 19 из них все-таки попали на польскую территорию.