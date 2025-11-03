«Так закончит каждый вражеский дрон». Туск продемонстрировал остатки сбитых российских БпЛА, которые атаковали Польшу в сентябре

3 ноября, 22:49
Премьер Польши Дональд Туск (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Премьер-министр Польши Дональд Туск показал российские дроны, которые обезвредила ПВО во время атаки в ночь на 10 сентября.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«То, что вы видите за мной, это остатки российских дронов, которые упали на польскую землю той памятной ночи с девятого на десятое сентября. Так закончит каждый вражеский дрон, каждый российский дрон, который прилетит над польской землей», — заявил глава польского правительства.

Туск подчеркнул, что Варшава вкладывает миллиарды злотых в современную польскую армию, чтобы «защитить польское небо и польскую землю от таких объектов».

Атака российских беспилотников на Польшу 10 сентября — главное

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли российские дроны, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БпЛА были сбиты.

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. Сообщалось, что один из БпЛА упал на жилой дом в Люблинском воеводстве, но впоследствии СМИ сообщили, что повреждения могла вызвать ракета с польского F-16. По данным журналистов, дроны РФ, вероятно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

Варшава созвала срочное заседание правительства и усилила меры безопасности. НАТО в ответ на атаку активировало 4 статью договора, предусматривающую консультации между государствами-членами в случае угрозы одной из сторон.

Инфографика: NV

Польские и европейские власти обвинили РФ в преднамеренной скоординированной атаке и отвергли заявления о причастности Украины. 13 сентября Польша объявила о начале миссии НАТО Восточный дозорный в ответ на атаку БПЛА.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что дроны, которые 10 сентября залетели на территорию Польши, имели техническую возможность нести боеприпасы, но были «холостыми».

27 сентября Зеленский рассказал, что 10 сентября в Польшу летели 92 российских дрона, Украина сбила их над своей территорией, однако 19 из них все-таки попали на польскую территорию.

30 сентября Минобороны Нидерландов сообщило, что начиная с декабря разместит в Польше системы Patriot, NASAMS и антидронные средства.

Редактор: Тарас Семенюк

