Готовили посылки со взрывчаткой. В Польше разоблачили группу, подозреваемую в сотрудничестве с российской разведкой

В Польше разоблачили заговор, связанный с деятельностью российской разведки. Прокуратура страны начала расследование по диверсионной группе, которая готовила теракты, направленные против Польши и других государств — союзников Европейского Союза.

Об этом 21 октября пишет RMF24.

По данным следствия, группа лиц, действовавших в интересах российских спецслужб, до 16 октября 2025 года планировали диверсионные действия.

Злоумышленники должны были отправить с территории Польши на Украину посылки, содержащие взрывчатые и зажигательные вещества. По замыслу организаторов, они должны были взорваться или заняться во время транспортировки, отмечают следователи.

Прокуратура добавила, что целью этих действий было посеять страх среди населения и дестабилизировать страны ЕС, которые поддерживают Украину. Посылки не взорвались, поскольку румынские спецслужбы вовремя перехватили их.

В Польше правоохранители задержали 21-летнего гражданина Украины — Даниила Г., который жил вблизи Варшавы и работал на складе одной из компаний. Ему предъявлено обвинение в участии в деятельности иностранной разведки и подготовке терактов.

Суд в Варшаве принял решение взять подозреваемого под стражу сроком на три месяца. По информации следствия, он действовал вместе с несколькими соучастниками, выполняя задание российских спецслужб.

Параллельно в Румынии были задержаны еще двое граждан Украины, которые сотрудничали с Даниилом Г. Суд в Бухаресте постановил арестовать их на 30 дней.

Представитель координатора спецслужб Польши Яцек Добжинский сообщил, что Даниил Г. вместе с другими лицами организовал маршрут для транспортировки взрывчатых веществ через Польшу и Румынию в Украину.



В общем, за последние месяцы польская Агентура внутренней безопасности задержала уже 55 человек, которые работали в пользу российской разведки или действовали против безопасности Польши.

13 октября сообщалось, что в Польше супругов граждан России Игоря и Ирину Р. обвинили в шпионаже в пользу ФСБ и участии в подготовке взрывчатки, которую планировали передать через курьерскую посылку.

Следствие установило, что они собирали информацию о российских оппозиционерах в Польше и вместе с другими лицами участвовали в отправке посылки со взрывчатыми веществами, которую вовремя перехватили спецслужбы.