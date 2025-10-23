В Польше арестовали украинца по обвинению в шпионаже за военными объектами в пользу России

В Польше арестовали украинца по обвинению в шпионаже в пользу РФ (Фото: Komenda Stołeczna Policji / Facebook)

В Польше задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже за польскими военными объектами в пользу России.

Об этом сообщает Национальная прокуратура Польши.

В начале октября в Бяла-Подляске на востоке Польши по подозрению в хранении наркотиков были задержаны двое 24-летних украинцев — Богдан К. и Кирилл Т.

У Богдана в телефоне следователи обнаружили переписку с русскоязычным человеком, в которой нашли фотографии и координаты критически важных объектов инфраструктуры польской армии.

Его обвинили в действиях в интересах иностранной разведки, что наносит ущерб нацбезопасности Польши.

Отмечается, что подозреваемый обвинения отрицал, но при этом выражал пророссийские взгляды и подвергал сомнению суверенитет Украины.

Суд арестовал его на три месяца, расследование продолжается. Второму украинцу предъявили обвинение в хранении наркотиков и назначили условное наказание.

13 октября прокуратура Польши направила в суд обвинительный акт в отношении двух граждан России — Игоря Р. и его жены Ирины Р. Супругов обвиняют в шпионаже в пользу ФСБ и в участии в подготовке передачи взрывчатки.

Ранее в Эстонии суд признал виновным военного Ивана Дмитриева в разведывательной деятельности в пользу России. Его приговорили к четырем годам и 11 месяцам лишения свободы, а также обязали уплатить штраф в размере 2215 евро.