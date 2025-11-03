Беларусь запретила движение грузовиков, которые зарегистрированы в Польше и Литве

Беларусь запрещает движение по территории страны грузовых автомобилей и тракторов, зарегистрированных в отдельных странах ЕС. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на постановление на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

Согласно документу, ограничения касаются прицепов, зарегистрированных в Польше и Литве, а также легковых автомобилей с польской регистрацией, которые выполняют международные перевозки по индивидуальным накладным или международным транспортным накладным CMR.

Реклама

Указанные ограничения будут действовать до 31 декабря 2027 года.

Правительство Литвы 29 октября решило закрыть на месяц пункты пропуска Медининкай и Шальчининкай на границе с Беларусью из-за роста количества инцидентов с воздушными шарами, которые залетают с белорусской стороны.

До сих пор пограничные переходы Медининкай и Шальчининкай были единственными, через которые можно было въехать в из Беларуси в Литву или наоборот. Пункты Лаворишкес и Райгардас были закрыты в 2024 году, а два других — в 2023-м.

26 октября литовский президент Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Беларусью на длительный срок и ограничить транзит в российский Калининград. Причиной этого является угроза контрабанды через белорусские метеорологические зонды.

В этот же день власти дважды закрывали Вильнюсский международный аэропорт после того, как вблизи него в воздушном пространстве зафиксировали метеозонды.

Такие средства, по данным литовской стороны, часто используют контрабандисты для переправки сигарет через границу.